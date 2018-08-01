По ОСАГО стали платить меньше. Но от подорожания страховки это не спасет

Впервые за долгое время средняя выплата по «автогражданке» снизилась по итогам целого полугодия. В Российском союзе автостраховщиков это объясняют натуральным возмещением по ОСАГО и снижением числа аварий.

В январе-июне этого года средняя выплата по ОСАГО составила 64 553 рубля, что на 16% меньше, чем годом ранее. Общая сумма выплат за год снизилась более чем на треть, до 68,1 млрд рублей.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) снижение среднего размера выплаты связывают с расширением практики натурального возмещения, когда вместо выплат денежной компенсации автомобиль пострадавшей стороны направляют на ремонт. По словам главы РСА Игоря Юргенса, чаще страховщики начали применять натуральное возмещение в тех регионах, где активнее всего работают автоюристы, так компании отсекают их от возможности дополнительных выплат через суды.

На снижение выплат могло повлиять и снижение аварийности на российских дорогах. «В рейтинге регионов, который ведет РСА, частота страховых случаев по стране за первый квартал текущего года составляет 5,7%, а годом ранее — 7,1%», — говорит Игорь Юргенс.

Одновременно со снижением выплат немного снизились и премии, которые получают автостраховщики. Ее средний размер в первом полугодии 2018 года упал на 1,2%, до 5673 рублей, а общий объем собранных премий составил 109.08 млрд рублей (-1,4% к аналогичному периоду прошлого года). В РСА снижение размеров премий объясняют тем, что ежегодно увеличивается количество автовладельцев, имеющих скидку по коэффициенту бонус-малус за безаварийную езду.

Впрочем, несмотря на снижение средних выплат по ОСАГО, автолюбителей вскоре ждет подорожание «автогражданки», а значит, страховщики получат больше денег. Осенью ЦБ расширит тарифный коридор на 20%, что приведет к росту средней стоимости полиса с 5700 до 7000 рублей. Изначально ЦБ планировал расширить тарифный коридор в конце лета, но затем перенес это решение на начало осени. Вероятнее всего, изменения вступят в силу сразу после региональных выборов, которые пройдут в первых числах сентября.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС