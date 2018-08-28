Мерседес полковника Захарченко ушел с молотка почти за миллион рублей

Автомобиль выставлен на торги уже во второй раз, его стоимость снижена на 30%, сообщает Росимущество.

Mercedes-Benz E250 2010 года, принадлежавший опальному полковнику Дмитрию Захарченко, первый раз выставляли на торги за 986 тыс. рублей, но никто им не заинтересовался. Поэтому пришлось объявить повторный аукцион, снизив первоначально заявленную цену на 30%, до 690 тыс. рублей. В ходе торгов покупатель предложил за автомобиль 966 200 рублей, хотя это все равно меньше, чем просили изначально. Новым владельцем Мерседеса стал конкурсный и арбитражный управляющий в Ростовской области Надточий Валерий Анатольевич.

Серо-бежевый Мерседес Е-класса оснащен мотором объемом 1,8 л мощностью 204 л.с. Пробег машины на момент приобретения его новым владельцем составил чуть более 20 тысяч километров.

Таким образом, иномарку экс-начальника управления «Т» обратили в доход государства. Сейчас автомобиль тайного мультимиллиардера находится в Волгодонске.

Бывший замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко попался на крупной взятке и злоупотреблении полномочиями. В ходе обысков у полковника обнаружили 13 квартир и 14 машиномест в элитных районах Москвы, четыре автомобиля, а также валюту, которая в рублевом эквиваленте составила более 9 млрд рублей.

Lexus LX570 опального губернатора Хорошавина пришлось уценить на 60%, потому что автомобилем с такой «аурой» никто не заинтересовался. Сейчас начальная стоимость лота составляет 1 056 800 рублей.

Bentley Continental 2014 года выпуска, также принадлежавший Хорошавину, пришлось уценить на 30%. Владеет им теперь юрлицо, стоимость покупки составила без малого 6 млн рублей.



Фото: АГН «Москва»