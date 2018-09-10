Nissan готовит бюджетный кроссовер на базе Дастера

Изначально Nissan Kicks выпускается на базе Nissan Juke, но маркетологи компании решили выпустить его бюджетную версию на платформе В0.

Новый Nissan Kicks — родственник Renault Kaptur

В основу новой вариации Nissan Kicks легла универсальная платформа В0, на которой построены Renault Duster, Logan, Sandero, Lada Largus, Nissan Almera и Renault Kaptur — двоюродный брат новинки стоимостью от 934 тыс. рублей.

Nissan Kicks на платформе В0

Если выпущенный два года назад Nissan Kicks продается в странах, где население отличается высокой платежеспособностью (например, Канада и США), то новинка предназначена для развивающихся рынков (например, Индии). Именно этим обусловлено использование более дешевой платформы B0.

В США Nissan Kicks выпускается на базе Nissan Juke

Отличить две вариации Nissan Kicks друг от друга будет достаточно сложно. Они, по слухам, будут едва заметно разниться бамперами и оптикой. Видимо, это связано с небольшими изменениями габаритов кроссовера — более бюджетный вариант будет больше. Официальных данных пока нет, но для сравнения можно взять характеристики Renault Kaptur. Если длина «дорогого» Kicks составляет 4 295 мм, то у Renault Kaptur она равна 4 333 мм. Следовательно, примерно такая же длина будет у более доступного Кикса. Ширина же «дорогого» Kicks равна 1 760 мм, а у Каптюра — 1 813 мм.

Салон Nissan Kicks

О том, какими двигателями будет оснащаться Nissan Kicks, построенный на платформе В0, можно судить по линейке моторов того же Renault Kaptur. Это бензиновые агрегаты объемом 1,6 и 2 литра мощностью 114 и 143 л.с. соответственно. Известно, что для индийского рынка предусмотрен и 110-сильный турбодизель, но нет системы полного привода. У нас же в России велика вероятность появления полноприводного Nissan Kicks. Работать двигатели будут в паре с 5-скоростной механикой и на выбор покупателя вариатором.

Мировая премьера бюджетного Nissan Kicks ожидается этой осенью.

Недавно «За рулем.РФ» сообщал, что Nissan оставит в России только кроссоверы .

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Фото: Xcar.com.cn, Car and Driver