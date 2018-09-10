Nissan готовит бюджетный кроссовер на базе Дастера

В основу новой вариации Nissan Kicks легла универсальная платформа В0, на которой построены Renault Duster, Logan, Sandero, Lada Largus, Nissan Almera и Renault Kaptur — двоюродный брат новинки стоимостью от 934 тыс. рублей.
Если выпущенный два года назад Nissan Kicks продается в странах, где население отличается высокой платежеспособностью (например, Канада и США), то новинка предназначена для развивающихся рынков (например, Индии). Именно этим обусловлено использование более дешевой платформы B0.
Отличить две вариации Nissan Kicks друг от друга будет достаточно сложно. Они, по слухам, будут едва заметно разниться бамперами и оптикой. Видимо, это связано с небольшими изменениями габаритов кроссовера — более бюджетный вариант будет больше. Официальных данных пока нет, но для сравнения можно взять характеристики Renault Kaptur. Если длина «дорогого» Kicks составляет 4 295 мм, то у Renault Kaptur она равна 4 333 мм. Следовательно, примерно такая же длина будет у более доступного Кикса. Ширина же «дорогого» Kicks равна 1 760 мм, а у Каптюра — 1 813 мм.
О том, какими двигателями будет оснащаться Nissan Kicks, построенный на платформе В0, можно судить по линейке моторов того же Renault Kaptur. Это бензиновые агрегаты объемом 1,6 и 2 литра мощностью 114 и 143 л.с. соответственно. Известно, что для индийского рынка предусмотрен и 110-сильный турбодизель, но нет системы полного привода. У нас же в России велика вероятность появления полноприводного Nissan Kicks. Работать двигатели будут в паре с 5-скоростной механикой и на выбор покупателя вариатором.
Мировая премьера бюджетного Nissan Kicks ожидается этой осенью.
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Фото: Xcar.com.cn, Car and Driver
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