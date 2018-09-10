Nissan готовит бюджетный кроссовер на базе Дастера

Изначально Nissan Kicks выпускается на базе Nissan Juke, но маркетологи компании решили выпустить его бюджетную версию на платформе В0.

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Renault Sandero
Renault Sandero

Renault > Sandero

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Nissan Almera
Nissan Almera

Nissan > Almera

Новый Nissan Kicks — родственник Renault Kaptur
Новый Nissan Kicks — родственник Renault Kaptur

В основу новой вариации Nissan Kicks легла универсальная платформа В0, на которой построены Renault Duster, Logan, Sandero, Lada Largus, Nissan Almera и Renault Kaptur — двоюродный брат новинки стоимостью от 934 тыс. рублей.

Nissan Kicks на платформе В0
Nissan Kicks на платформе В0

Если выпущенный два года назад Nissan Kicks продается в странах, где население отличается высокой платежеспособностью (например, Канада и США), то новинка предназначена для развивающихся рынков (например, Индии). Именно этим обусловлено использование более дешевой платформы B0.

В США Nissan Kicks выпускается на базе Nissan Juke
В США Nissan Kicks выпускается на базе Nissan Juke

Отличить две вариации Nissan Kicks друг от друга будет достаточно сложно. Они, по слухам, будут едва заметно разниться бамперами и оптикой. Видимо, это связано с небольшими изменениями габаритов кроссовера — более бюджетный вариант будет больше. Официальных данных пока нет, но для сравнения можно взять характеристики Renault Kaptur. Если длина «дорогого» Kicks составляет 4 295 мм, то у Renault Kaptur она равна 4 333 мм. Следовательно, примерно такая же длина будет у более доступного Кикса. Ширина же «дорогого» Kicks равна 1 760 мм, а у Каптюра — 1 813 мм.

Салон Nissan Kicks
Салон Nissan Kicks

О том, какими двигателями будет оснащаться Nissan Kicks, построенный на платформе В0, можно судить по линейке моторов того же Renault Kaptur. Это бензиновые агрегаты объемом 1,6 и 2 литра мощностью 114 и 143 л.с. соответственно. Известно, что для индийского рынка предусмотрен и 110-сильный турбодизель, но нет системы полного привода. У нас же в России велика вероятность появления полноприводного Nissan Kicks. Работать двигатели будут в паре с 5-скоростной механикой и на выбор покупателя вариатором.

Мировая премьера бюджетного Nissan Kicks ожидается этой осенью.

Фото: Xcar.com.cn, Car and Driver

Nissan готовит бюджетный кроссовер на базе Дастера
Nissan готовит бюджетный кроссовер на базе Дастера
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