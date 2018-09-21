У пассажирского автобуса во время рейса отвалилась дверь

Произошло это сегодня утром в Новосибирске. Фото инцидента выложили в паблике «Инцидент Новосибирск» Вконтакте. Пассажиры автобуса №95 оказались в странной ситуации: водитель открыл двери на остановке «Жилмассив Восточный», люди вышли, зашли другие, двери стали закрываться, и одна из них выпала на асфальт. На счастье, пассажиры уже расселись и на улице никого не оказалось, поэтому пострадавших не было. Водитель объявил, что по техническим причинам движение он прекращает, поэтому людям пришлось покинуть автобус.
Как водится, ситуацию с отвалившейся дверью стали активно обсуждать в соцсетях. Комментируют по-разному: «это новая российская система кондиционирования», а еще цены за проезд задрать хотят, на таком транспорте, который не отвечает требованиям безопасности, даже бесплатно ездить не положено», «наглядная причина того, когда просят не наваливаться на дверь, особенно в час пик», «осторожней, двери открываются на себя» и т. д.
- Тем временем в Москве из общественного транспорта исчезли турникеты, которые так раздражили жителей и гостей столицы. Теперь заходить можно в любую — валидаторы появятся у всех дверей автобусов, троллейбусов и трамваев, но пока во многих случаях он один на транспортное средство. Поэтому отмечать билет приходится все равно у первой двери.
- В августе обнародовали рейтинг городов с самым удобным общественным транспортом. В нем лидирует Ницца, а столица России не вошла даже в ведущую десятку.
Фото: ВКонтакте
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