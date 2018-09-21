Расплата за неправильную парковку: Шкоду залили монтажной пеной

Хулиганы, как водится, сделали это под покровом ночи.

Фотографии несчастной запененной машины появились в группе «Волгоград.Online» соцсети ВКонтакте. По сведению местных СМИ, произошло это ночью, а машина была припаркована возле жилого дома по проспекту Жукова.

Неизвестные ночью заполнили монтажной пеной все щели и отверстия автомобиля. Кодиак совсем новенький и недешевый: цены на эту модель у дилеров стартуют с отметки 1 389 000 рублей. Чем насолил хозяин иномарки хулиганам, остается только гадать. Скорее всего, его так наказали за неправильную парковку или же он кому-то задолжал или не поделился, полагают пользователи соцсети. Есть и такие, кто ехидничает: «к зиме подготовили, чтоб не дуло», «надо своему бывшему так сделать», «видимо, несильно накосячил, иначе залили бы чем-то типа жидких гвоздей, а это так, предупреждение...».

В любом случае, наказание это очень жесткое: вряд ли теперь получится отчистить пену, не повредив лакокрасочное покрытие.

Фото: VK/ Волгоград

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