Два грузовика столкнулись на МКАД. Никто не остановился, чтобы спасти людей

Момент столкновения двух грузовиков на Московской кольцевой автодороге был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

На место аварии двух грузовиков были вызваны спасатели, медики и сотрудники ГИБДД
На место аварии двух грузовиков были вызваны спасатели, медики и сотрудники ГИБДД

Авария на МКАД, в которой погибли два человека, произошла сегодня рано утром на 37-м километре дороги, недалеко от станции метро «Лесопарковая».

«В 05:52 на внешней стороне 37-го километра МКАД произошло столкновение двух единиц транспортных средств. Столкнулись два грузовика, в результате аварии два человека погибли», — рассказали СМИ в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

В результате ДТП были перекрыты две полосы движения и образовался затор. В данный момент работники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии: на записи видно, что один из грузовиков, не сбавляя скорости и не пытаясь изменить полосу движения, хотя имел такую возможность — слева было свободно, врезался в стоявшую в средней полосе сломавшуюся фуру. На кадрах также заметно, какой невероятной силы был удар. Тем не менее, другие участники движения и не подумали остановиться, чтобы узнать, можно ли еще помочь тем, кто сидел в кабине врезавшегося грузовика.

По одной из рабочих версий, водитель грузовика, врезавшегося в полуприцеп, не справился с управлением. Вероятно, других официальных версий не будет из-за отсутствия выживших, а также свидетелей, которые могли бы видеть, что происходило в салоне разбившегося автомобиля.

Редакция «За рулем» призывает автомобилистов быть внимательнее: столичные синоптики не исключают возможность выпадения первого снега уже в эту среду, 26 сентября.

Фото: Depositphotos

Видео: Youtube

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые