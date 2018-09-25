Где в России больше всего любят «китайцев»? Исследование

Приоткроем карты: китайские автомобили с пробегом пользуются наибольшей популярностью в Поволжье, а наименьшей — в Сибири.

К автомобилям из Поднебесной на нашем рынке традиционно относятся с некоторым недоверием, поэтому спрос на них невысок, как на новые, так и на подержанные. В данном случае речь пойдет об иномарках с пробегом, которые продаются через сайт «Авито Авто». В общей сложности среди них в онлайн-продажах доля «китайцев» составляет всего 2,2%.

Самым востребованным китайским автомобилем на нашем рынке стал кроссовер Chery Tiggo (18%), на втором месте Great Wall Hover (17%), далее по списку: Lifan Solano (12%), Chery Amulet (12%), Geely Emgrand EC7 (8%), Lifan X60 (8%), Geely MK (7%), Lifan Breez (7%), Chery Fora (6%) и Lifan Smily (5%).

Самым дорогим китайским автомобилем в 2018 году на российском рынке подержанных машин стал внедорожник Great Wall Hover, который в среднем предлагают за 515 тыс. рублей, на втором месте Lifan X60 — 453 тыс. рублей, замыкает тройку лидеров Geely Emgrand EC7 — 321 тыс. рублей.

№ Модель Средняя цена, руб. 1 Great Wall Hover 515 000 2 LIFAN X60 453 000 3 Geely Emgrand EC7 321 000 4 Chery Tiggo (T11) 300 000 5 LIFAN Solano 245 000 6 LIFAN Smily (320) 174 000 7 Geely MK 166 000 8 Chery Fora (A21) 144 000 9 LIFAN Breez (520) 119 000 10 Chery Amulet (A15) 93 000

В России самый высокий спрос на автомобили китайских брендов наблюдается в Саратове, Ульяновске, Ижевске, Волгограде и Самаре — там спрос на них составляет 3,2–2,7% от общего.

Меньше всего «китайцами» интересуются в Иркутске — всего 0,4% покупателей бэушных иномарок рассматривают для себя такую возможность, чуть больше таких в Барнауле (0,6%) и Новосибирске (0,8%). Относительно прошлого года этот показатель изменился незначительно: самая высокая положительная динамика — 0,4 процентных пункта — наблюдается в Красноярске, а самое больше снижение (на 0,3 процентных пункта) произошло в Тольятти и Омске.

Спрос на китайские автомобили среди иномарок за январь-август 2018 года и аналогичный период 2017 года, Россия

№ Город 2017 2018 1 Саратов 3,1% 3,2% 2 Ульяновск 3,5% 3,2% 3 Ижевск 2,7% 2,9% 4 Волгоград 3,0% 3,1% 5 Самара 2,8% 2,7% 6 Пермь 2,1% 2,4% 7 Омск 2,5% 2,3% 8 Тюмень 2,4% 2,7% 9 Тольятти 3,0% 2,7% 10 Воронеж 2,4% 2,3% 11 Уфа 2,4% 2,4% 12 Челябинск 2,2% 2,3% 13 Нижний Новгород 2,6% 2,4% 14 Екатеринбург 1,9% 1,9% 15 Казань 2,0% 1,7% 16 Краснодар 1,4% 1,5% 17 Ростов-на-Дону 1,7% 1,6% 18 Красноярск 1,0% 1,4% 19 Санкт-Петербург 1,5% 1,5% 20 Москва 1,4% 1,2% 21 Новосибирск 0,9% 0,8% 22 Барнаул 0,8% 0,6% 23 Иркутск 0,3% 0,4%

В каких регионах продается больше всего подержанных автомобилей, также выяснили аналитики, проведя исследование рынка.

Только вот электромобилей среди них немного — всего в России зарегистрировано 2530 штук.



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