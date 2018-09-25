Где в России больше всего любят «китайцев»? Исследование

К автомобилям из Поднебесной на нашем рынке традиционно относятся с некоторым недоверием, поэтому спрос на них невысок, как на новые, так и на подержанные. В данном случае речь пойдет об иномарках с пробегом, которые продаются через сайт «Авито Авто». В общей сложности среди них в онлайн-продажах доля «китайцев» составляет всего 2,2%.
Самым востребованным китайским автомобилем на нашем рынке стал кроссовер Chery Tiggo (18%), на втором месте Great Wall Hover (17%), далее по списку: Lifan Solano (12%), Chery Amulet (12%), Geely Emgrand EC7 (8%), Lifan X60 (8%), Geely MK (7%), Lifan Breez (7%), Chery Fora (6%) и Lifan Smily (5%).
Самым дорогим китайским автомобилем в 2018 году на российском рынке подержанных машин стал внедорожник Great Wall Hover, который в среднем предлагают за 515 тыс. рублей, на втором месте Lifan X60 — 453 тыс. рублей, замыкает тройку лидеров Geely Emgrand EC7 — 321 тыс. рублей.
|
№
|
Модель
|
Средняя цена, руб.
|
1
|
Great Wall Hover
|
515 000
|
2
|
LIFAN X60
|
453 000
|
3
|
Geely Emgrand EC7
|
321 000
|
4
|
Chery Tiggo (T11)
|
300 000
|
5
|
LIFAN Solano
|
245 000
|
6
|
LIFAN Smily (320)
|
174 000
|
7
|
Geely MK
|
166 000
|
8
|
Chery Fora (A21)
|
144 000
|
9
|
LIFAN Breez (520)
|
119 000
|
10
|
Chery Amulet (A15)
|
93 000
В России самый высокий спрос на автомобили китайских брендов наблюдается в Саратове, Ульяновске, Ижевске, Волгограде и Самаре — там спрос на них составляет 3,2–2,7% от общего.
Меньше всего «китайцами» интересуются в Иркутске — всего 0,4% покупателей бэушных иномарок рассматривают для себя такую возможность, чуть больше таких в Барнауле (0,6%) и Новосибирске (0,8%). Относительно прошлого года этот показатель изменился незначительно: самая высокая положительная динамика — 0,4 процентных пункта — наблюдается в Красноярске, а самое больше снижение (на 0,3 процентных пункта) произошло в Тольятти и Омске.
Спрос на китайские автомобили среди иномарок за январь-август 2018 года и аналогичный период 2017 года, Россия
|
№
|
Город
|
2017
|
2018
|
1
|
Саратов
|
3,1%
|
3,2%
|
2
|
Ульяновск
|
3,5%
|
3,2%
|
3
|
Ижевск
|
2,7%
|
2,9%
|
4
|
Волгоград
|
3,0%
|
3,1%
|
5
|
Самара
|
2,8%
|
2,7%
|
6
|
Пермь
|
2,1%
|
2,4%
|
7
|
Омск
|
2,5%
|
2,3%
|
8
|
Тюмень
|
2,4%
|
2,7%
|
9
|
Тольятти
|
3,0%
|
2,7%
|
10
|
Воронеж
|
2,4%
|
2,3%
|
11
|
Уфа
|
2,4%
|
2,4%
|
12
|
Челябинск
|
2,2%
|
2,3%
|
13
|
Нижний Новгород
|
2,6%
|
2,4%
|
14
|
Екатеринбург
|
1,9%
|
1,9%
|
15
|
Казань
|
2,0%
|
1,7%
|
16
|
Краснодар
|
1,4%
|
1,5%
|
17
|
Ростов-на-Дону
|
1,7%
|
1,6%
|
18
|
Красноярск
|
1,0%
|
1,4%
|
19
|
Санкт-Петербург
|
1,5%
|
1,5%
|
20
|
Москва
|
1,4%
|
1,2%
|
21
|
Новосибирск
|
0,9%
|
0,8%
|
22
|
Барнаул
|
0,8%
|
0,6%
|
23
|
Иркутск
|
0,3%
|
0,4%
- В каких регионах продается больше всего подержанных автомобилей, также выяснили аналитики, проведя исследование рынка.
- Только вот электромобилей среди них немного — всего в России зарегистрировано 2530 штук.
Фото: Depositphotos
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