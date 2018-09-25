Где в России больше всего любят «китайцев»? Исследование

Приоткроем карты: китайские автомобили с пробегом пользуются наибольшей популярностью в Поволжье, а наименьшей — в Сибири.

К автомобилям из Поднебесной на нашем рынке традиционно относятся с некоторым недоверием, поэтому спрос на них невысок, как на новые, так и на подержанные. В данном случае речь пойдет об иномарках с пробегом, которые продаются через сайт «Авито Авто». В общей сложности среди них в онлайн-продажах доля «китайцев» составляет всего 2,2%.

Самым востребованным китайским автомобилем на нашем рынке стал кроссовер Chery Tiggo (18%), на втором месте Great Wall Hover (17%), далее по списку: Lifan Solano (12%), Chery Amulet (12%), Geely Emgrand EC7 (8%), Lifan X60 (8%), Geely MK (7%), Lifan Breez (7%), Chery Fora (6%) и Lifan Smily (5%).

Самым дорогим китайским автомобилем в 2018 году на российском рынке подержанных машин стал внедорожник Great Wall Hover, который в среднем предлагают за 515 тыс. рублей, на втором месте Lifan X60 — 453 тыс. рублей, замыкает тройку лидеров Geely Emgrand EC7 — 321 тыс. рублей.

Модель

Средняя цена, руб.

1

Great Wall Hover

515 000

2

LIFAN X60

453 000

3

Geely Emgrand EC7

321 000

4

Chery Tiggo (T11)

300 000

5

LIFAN Solano

245 000

6

LIFAN Smily (320)

174 000

7

Geely MK

166 000

8

Chery Fora (A21)

144 000

9

LIFAN Breez (520)

119 000

10

Chery Amulet (A15)

93 000

В России самый высокий спрос на автомобили китайских брендов наблюдается в Саратове, Ульяновске, Ижевске, Волгограде и Самаре — там спрос на них составляет 3,2–2,7% от общего.

Меньше всего «китайцами» интересуются в Иркутске — всего 0,4% покупателей бэушных иномарок рассматривают для себя такую возможность, чуть больше таких в Барнауле (0,6%) и Новосибирске (0,8%). Относительно прошлого года этот показатель изменился незначительно: самая высокая положительная динамика — 0,4 процентных пункта — наблюдается в Красноярске, а самое больше снижение (на 0,3 процентных пункта) произошло в Тольятти и Омске.

Спрос на китайские автомобили среди иномарок за январь-август 2018 года и аналогичный период 2017 года, Россия

Город

2017

2018

1

Саратов

3,1%

3,2%

2

Ульяновск

3,5%

3,2%

3

Ижевск

2,7%

2,9%

4

Волгоград

3,0%

3,1%

5

Самара

2,8%

2,7%

6

Пермь

2,1%

2,4%

7

Омск

2,5%

2,3%

8

Тюмень

2,4%

2,7%

9

Тольятти

3,0%

2,7%

10

Воронеж

2,4%

2,3%

11

Уфа

2,4%

2,4%

12

Челябинск

2,2%

2,3%

13

Нижний Новгород

2,6%

2,4%

14

Екатеринбург

1,9%

1,9%

15

Казань

2,0%

1,7%

16

Краснодар

1,4%

1,5%

17

Ростов-на-Дону

1,7%

1,6%

18

Красноярск

1,0%

1,4%

19

Санкт-Петербург

1,5%

1,5%

20

Москва

1,4%

1,2%

21

Новосибирск

0,9%

0,8%

22

Барнаул

0,8%

0,6%

23

Иркутск

0,3%

0,4%

Фото: Depositphotos

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