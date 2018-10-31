Сотни новых Maserati уничтожены в итальянском порту Савона

Обновленный Mitsubishi Outlander: скалолаз Мицубиси Аутлендер 2019 пробрался к скалам Томской области по легкому оффроуду без единого контакта с грунтом. Пишем в блокноте: геометрическая проходимость — хорошая. Обновленный Kia Sportage: первый тест-драйв Четвертое поколение кроссовера Kia Sportage показали в России в 2016 году, в нынешнем пришла пора рестайлинга. «За рулем» протестировал машину в разных версиях: и с новым для модели двигателем 2.4 GDI, и с знакомым дизелем в паре с недоступным ранее 8-ступенчатым автоматом. Lada XRAY Cross: вседорожный После тест-драйва очередной новинки — Lada XRAY Cross, в ходе которого даже песок гармонировал с «янтарным металликом» Х-кузова, у меня появилась радостная мысль, что АВТОВАЗ, наконец, меняется в лучшую сторону. И не без помощи французов.