Сотни новых Maserati уничтожены в итальянском порту Савона

По имеющимся данным, пожар спровоцировала морская вода, затопившая порт Савона (регион Лигурия, Италия) и автостоянку. Соленая вода проникла в батареи автомобилей, спровоцировав взрывы и пожар, сообщило местное издание The Local Italy. Большинство машин, уничтоженных пламенем, оказались совершенно новыми Maserati. Несколько сотен автомобилей хранились в терминале, ожидая отправки на Ближний Восток. Впрочем, пострадали не только они: грузовики и другие транспортные средства, припаркованные на автостоянке, также были уничтожены пламенем.
В настоящее время в регион Лигурия сохраняется красный уровень опасности, так что экстремальные погодные условия могут повториться.
- От наводнения до сих пор не может оправиться и наш Краснодарский край. Потоками воды сносило дороги, мосты и автомобили.
- Некоторым водителям приходилось буквально вплавь штурмовать брод.
Фото: Facebook
Видео: YouTube
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