Сотни новых Maserati уничтожены в итальянском порту Савона

Сотни новых Maserati сгорели в итальянском портовом городе во вторник после потопа, вызванного поднявшимся уровнем воды в море.


По имеющимся данным, пожар спровоцировала морская вода, затопившая порт Савона (регион Лигурия, Италия) и автостоянку. Соленая вода проникла в батареи автомобилей, спровоцировав взрывы и пожар, сообщило местное издание The Local Italy. Большинство машин, уничтоженных пламенем, оказались совершенно новыми Maserati. Несколько сотен автомобилей хранились в терминале, ожидая отправки на Ближний Восток. Впрочем, пострадали не только они: грузовики и другие транспортные средства, припаркованные на автостоянке, также были уничтожены пламенем.

В настоящее время в регион Лигурия сохраняется красный уровень опасности, так что экстремальные погодные условия могут повториться.

Фото: Facebook

Видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые