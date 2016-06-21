Непотопляемая Ока: видео из пострадавшего от паводка Сочи

Упорство водителя малолитражки поразило очевидцев. Причем за рулем оказался не брутальный «гонщик», а хрупкая... блондинка.





В Сети появилось видео из терпящего стихийное бедствие Сочи. Напомним, из-за циклона произошло затопление ряда районов Краснодарского края. Автомобилистам приходится сталкиваться с трудностями из-за залитых водой дорог. Местами машины буквально плывут по огромным лужам. Но некоторых водителей это не останавливает. Эту Оку пора принимать в ВМФ, шутят пользователи, посмотревшие видео в Instagram. Если приглядеться, то заметно, что за рулем девушка, которая отчаянно форсирует брод на стареньком автомобиле, а за зрелищем с восторгом наблюдают зеваки. Под их одобрительные возгласы малолитражка преодолевает водное препятствие и бодренько выезжает на дорогу.

Какой же все-таки непотопляемой «штучкой» оказалась отечественная Ока в руках отчаянной блондинки!

Фоторепортаж о разбушевавшейся стихии в Краснодарском крае ищите по ссылке.

В регионе начались перебои с бензином. Автовладельцам приходится выстаивать длинные очереди, а дают всего 20 литров «в одни руки».



Видео: YouTube