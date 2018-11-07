В Норвегии роботы скоро будут доставлять почту: в тестовом режиме такое устройство на колесах уже работает в Консберге. По виду оно напоминает… большой почтовый ящик, но бегает по дорогам довольно уверенно.

Робопочтальон — разработка американо-норвежской компании Buddy Mobility. Гигантский ящик на колесах способен передвигаться со скоростью 6 км/ч и ежедневно обслуживать до ста адресатов. Инженеры Buddy Mobility говорят, что в мире, где все переписываются посредством электронной почты, Twitter, WhatsApp и т.д., традиционная бумажная почта — просто пережиток прошлого. И поэтому нет лучшего способа оптимизировать почтовую службу, чем использовать робота для доставки ваших писем и бандеролей. Вскоре в этом смогут убедиться жители Норвегии, благодаря сделке между норвежской почтовой службой Posten-Norge и компанией, разработавшей робопочтальона.

Работает это так: роботы Posten отправляют клиентам уведомление на смартфон через приложение. Получатель указывает время, и к этому моменту робомобиль уже ждет их около дома. Затем получатель вводит определенный код и достает именно свое письмо или бандероль. После чего робот возвращается в ближайший распределительный центр для подзарядки и следующей партии почты.

В Норвегии проживает более 5,2 млн человек, и насколько такой способ доставки окажется удобным, пока неясно. Поэтому сначала роботы пройдут тестирование в пригороде Конгсберга, прежде чем им доверят более широкую географию доставки.

Аналогичное устройство есть в Германии, там оно называется PostBot, и тестируется немецкой почтовой службой Deutsche Post. Что-то похожее существует и в США, только там доставка автопилотами осуществляется в кампусах колледжей. Это значит, что мы все ближе к футуристический среде будущего со странными устройствами, бороздящими наши дороги. Впрочем, постепенно они станут обыденными и перестанут удивлять. Правда, что тогда останется живым людям? Как же долгожданный человек с «толстой сумкой на ремне?». Увы, мир стремительно меняется, и ряд профессий, похоже, канут в Лету.

Среди самых смелых и оригинальных идей беспилотного будущего — автомобиль-карусель от Форда.

Люди Земли с уважением и пониманием относятся к внедрению беспилотных автомобилей на дорогах. При этом с утверждением о том, что искусственный интеллект принесет больше вреда, чем пользы, согласились 52% респондентов.

Фото, видео: cnet.com, YouTube