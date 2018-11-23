Как выбрать качественную АКБ. Большая экспертиза «За рулем»

В лаборатории были собраны популярные АКБ: шесть — отечественных марок, и семь — зарубежных брендов. В этом году батареи подверглись более жестким тестам, в итоге результаты удивили даже специалистов.

Переоценить важность качественной и надежной аккумуляторной батареи, особенно в зимний период, сложно. Эксперты «За рулем» отобрали 13 АКБ «европейского» размера, которые устанавливаются на популярные бюджетные иномарки и рекомендуются для машин с объемом двигателя до 2,5 литров.

Батареи подверглись нескольким тестам, которые были проведены на базе НИИЦ АТ 3 Минобороны России. Результаты шокировали и наших экспертов, и специалистов Центра: успешно прошли все испытания лишь шесть АКБ из тринадцати.

Все подробности экспертизы АКБ читайте в ноябрьском номере «За рулем» и в ближайший понедельник на нашем сайте.

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