Как выбрать качественную АКБ. Большая экспертиза «За рулем»

Переоценить важность качественной и надежной аккумуляторной батареи, особенно в зимний период, сложно. Эксперты «За рулем» отобрали 13 АКБ «европейского» размера, которые устанавливаются на популярные бюджетные иномарки и рекомендуются для машин с объемом двигателя до 2,5 литров.
Батареи подверглись нескольким тестам, которые были проведены на базе НИИЦ АТ 3 Минобороны России. Результаты шокировали и наших экспертов, и специалистов Центра: успешно прошли все испытания лишь шесть АКБ из тринадцати.
Все подробности экспертизы АКБ читайте в ноябрьском номере «За рулем» и в ближайший понедельник на нашем сайте.
Читать комментарии