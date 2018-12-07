Таксист сбил людей и скрылся с места ДТП

Тест нового Audi Q3 — европейской сборки, но с российскими нюансами Audi Q3 второго поколения начнут продавать у нас в 2019 году. В Россию привезут кроссоверы не с новейшими «придушенными дизельгейтом» двигателями, а с уже знакомыми по предшественнику моторами. И наша машина едет явно лучше, чем «кушки» в европейской спецификации! Самая популярная трасса России: проверка кроссоверами На дороге Москва — Севастополь видно будущее. Да, многое перекопано, гаишники не везде правильные, водители не всегда вежливые… Но заметно главное — какой будет водительская Россия через несколько лет. Стандартный Tiguan или Tiguan Offroad — кто лучше на бездорожье Калужский Tiguan за год вышел в лидеры сегмента. По мере роста интереса к нему больше становится и вопросов. ЗР уже оценивал работу электронных ассистентов (ЗР, № 3, 7, 2018), а еще сравнивал бензиновый 1.4 TSI и дизельный 2.0 TDI одинаковой мощности — 150 л.с. (ЗР, № 6, 2018). Пришло время поговорить о проходимости кроссовера: есть ли смысл переплачивать за машину с опционным пакетом Offroad? Для пущего интереса берем стандартную бензиновую версию и дизельный «оффроудный» Тигуан. Поехали!