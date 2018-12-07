Таксист сбил людей и скрылся с места ДТП

Наезд на пешеходов произошел сегодня днем в Москве на Покровском бульваре, в районе дома №8. Автомобиль такси совершил наезд на двух человек. Со слов очевидцев, сбиты были дорожные рабочие. Вместо того чтобы оказать первую помощь пострадавшим или вызвать медиков и сотрудников ГИБДД, водитель просто скрылся с места ДТП.
«У дома 8 по Покровскому бульвару автомобиль наехал на двух пешеходов и скрылся с места ДТП», — рассказали РИА «Новости» в столичном ГИБДД.
Оба пострадавших были отправлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Об их состоянии ничего не известно. Тем временем ГИБДД объявила план «Перехват» по розыску сбившего людей водителя такси.
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Фото: АГН «Москва»
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