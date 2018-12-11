В ДТП с участием полицейского погибли пять человек

Страшная авария произошла в Бурятии. В результате ДТП погибли пять человек. Начата служебная проверка.

Лобовое столкновение двух автомобилей Toyota произошло на 53-м км автодороги Култук — Монды, недалеко от села Торы в Республике Бурятия. В Toyota Corona Premio погибли водитель в возрасте 59 лет и все пассажиры: двое мужчин, 49 и 55, а также две женщины в возрасте 55 и 56 лет. Водитель Toyota Camry, которым оказался 35-летний сотрудник МО МВД России «Тункинский», и его пассажир-сверстник выжили, но были отправлены в больницу в тяжелом состоянии.

«Все участники ДТП — жители Тункинского района Бурятии. Участковый уполномоченный полиции находился на обслуживаемом участке за рулем личного автомобиля. Он в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении пресс-службы МВД Республики Бурятия.

Кто является виновником аварии, пока не выяснено, но уже возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Кроме того, в отношении пострадавшего полицейского начата служебная проверка.

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Фото: МВД по Республике Бурятия