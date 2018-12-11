В ДТП с участием полицейского погибли пять человек

Горячие баранки: устанавливаем обогрев руля Если нет штатного обогрева руля, его можно установить. В распоряжение ЗР попали три подобных устройства, и эксперты оценили их возможности. Что обязаны сделать водители после мелкого ДТП (но никто не делает)? От ДТП никто не застрахован. Даже если вы будете ездить строго по правилам, от «встречи» с зазевавшимся водителем уберечься сложно. А значит, полезно будет знать, как правильно оформить аварию и как действовать сразу после столкновения. 12 удивительных опций в автомобиле Чего только не придумывали создатели автомобилей за последние 100 лет! Речь в данном случае не о привычных для нашего времени электроприводах, сенсорных экранах и выходе в интернет, а о куда более экзотических «прибамбасах» для улучшения комфорта и привлечения внимания покупателей. Иные из этих идей кажутся нам теперь совсем смешными, а иные — полезными…