На трассе М-4 столкнулись два автобуса

Авария произошла на 699-м километре трассы М-4 «Дон» сегодня утром. В результате лобового столкновения один человек погиб, двое получили ранения различной степени тяжести, причем одного из пассажиров пришлось извлекать из автобуса при помощи спецсредств.
«Столкнулись два автобуса. Один — большой рейсовый автобус Pegarus, в котором было 25 пассажиров и водитель. Там пострадавших нет. И микроавтобус Mercedes-Benz с армянскими номерами, в котором было девять пассажиров. Он ехал в сторону Москвы. Там погиб водитель и есть двое пострадавших: мужчина и женщина. На месте работает полиция», — приводит слова дежурной ЕДДС агентство ТАСС.
Женщина, которая оказалась жительницей Тамбова, была госпитализирована. В больнице рассказали, что она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Кроме того, у пассажирки сломана правая голень и правое предплечье. Пострадавший мужчина от госпитализации отказался.
Движение на месте аварии не перекрывалось. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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