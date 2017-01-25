На трассе М-4 столкнулись два автобуса

Нажал на кнопку ESP. Что на самом деле отключилось?

По опросам, две трети водителей никогда не отключают систему ESP. Причина зачастую кроется в незнании того, что именно отключает соответствующая кнопка. «За рулем» объясняет, в какой ситуации нажать на кнопку «ESP OFF» просто необходимо.