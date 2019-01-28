Полиция задержала блогера, ходившего по городу в форме ГИБДД

Как водится, свой ролик он разместил в Инстаграм ради лайков. Ну и своего добился — с 24 ноября 2018 года он собрал более 326 тысяч просмотров и 14 тысяч лайков.

Некий известный в узких кругах блогер Александр Эминов, который именует себя блогером, вайнером и пранкером «ради смеха», ну и, разумеется, лайков, снял издевательское видео, где он предстает в форме сотрудника ДПС и с пафосом произносит заготовленную фразу: «Базару нет, вы все тонированы, но гаишник я».

Только вот полиция Тюмени как-то не одобрила этот незамысловатый юмор и составила в отношении блогера административный протокол. Вот как это звучит на бюрократическом языке:

«В отдел полиции №4 доставлялся гражданин, именуемый блогером. Он нарушал порядок, будучи в форме сотрудника ДПС ГИБДД. По словам молодого человека, таким образом он хотел развеселить публику. В отношении него за незаконное ношение форменной одежды также составлен административный протокол», — передает РИА Новости слова руководителя пресс-службы УМВД по Тюменской области Светланы Новик.

Сам же блогер рассказал в интервью региональным СМИ, что его машина стояла на месте, а он просто находился рядом с ней в полицейской форме, на которую надета обычная куртка. Форму он одолжил у одного из приятелей. Снял ролик, который быстро разлетелся по соцсетям. Через два месяца, 26 января в три часа ночи Эминова задержали, когда он на машине ехал домой. Командир батальона открыл заднюю дверь и увидел там эту форму, после чего полицейские забрали у него телефон, обыскали машину и доставили его в полицию.

Впрочем, публика в Сети как раз благосклонно отнеслась к этому ролику. На его страничке в Инстаграм можно встретить такие комментарии: «Божественно», «Похоже, я влюбилась, это можно пересматривать много раз». Так что, похоже, желаемого результата парень достиг.

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Видео: YouTube

