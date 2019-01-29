Дорожные войны парализовали движение общественного транспорта

В Санкт-Петербурге из-за драки двух водителей было остановлено движение на Среднем проспекте Васильевского острова.

На Васильевском острове Северной столицы произошло незначительное ДТП с большими последствиями. В районе дома 43 по Среднему проспекту столкнулись автомобили Mercedes-Benz G-класса и «каблучок» ВАЗ, водитель которого и стал виновником аварии.

В ДТП никто не пострадал, но мужчина из иномарки решил исправить ситуацию и после непродолжительной беседы набросился с кулаками на водителя ВАЗа. Об этом очевидцы потасовки сообщили в социальной сети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что избиваемый упал на землю, и чтобы прийти в себя и встать, ему потребовалась помощь. Пока шли дорожные войны, движение на проспекте было парализовано: Gelandewagen перекрыл трамвайные рельсы, а ВАЗ — полосу движения справа от них.

Приехавший наряд полиции выяснил, что поводом для агрессии водителя Mercedes-Benz стало отсутствие у виновника ДТП полиса ОСАГО. На опубликованных фотографиях также видно отсутствие каких-либо повреждений на правом боку иномарки, водителя которого в Сети уже успели прозвать Физруком.

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Фото: vk.com/spb_today