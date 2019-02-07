Грузовик и автобус столкнулись в Нижнем Новгороде

В результате инцидента пострадали 24 человека.

В районе набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде сегодня в 8 часов утра столкнулись автобус, перевозивший работников «Водоканала», и грузовик MAN.

Известно, что автобус был исправен, его водитель прошел предрейсовое медицинское освидетельствование, информация по грузовику уточняется. Возможно, причиной аварии стали неблагоприятные дорожные условия. Сейчас в районе идет снег, на дорогах снежные заносы и гололедица, температура днем достигает 3–8 градусов мороза, сообщают в ГУ МЧС.

По факту произошедшего будет проведена прокурорская проверка. Известно, что все пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой тяжести. 19 человек после обследования отпущены домой. Всего в автобусе находились 33 человека.

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Фото: ГУ МВД по Нижегородской области и ВКонтакте