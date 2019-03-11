На магистрали опрокинулся военный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1». Машина получила серьезные повреждения.

На трассе «остров Русский — бухта Патрокл» во Владивостоке опрокинулся военный КАМАЗ, сообщил агентству РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

На кадрах видно, что автомобиль лежит на боку, а отдельно от него — ракеты. Транспортное средство заблокировало движение в сторону бухты и далее по объездной дороге в направлении микрорайона Седанка. К счастью, в аварии никто не пострадал.

На месте ЧП работает Госавтоинспекция. После того, как последствия аварии ликвидируют, машину доставят в пункт постоянной дислокации. Как будут собирать ракеты, пока не уточнялось.

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Фото: Инстаграм DPSCONTROL_125RUS

Видео: YouTube