Самосвал с песком опрокинулся на такси. Погибли водитель и пассажир

Особенно печально, что авария произошла в День таксиста.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 11.15 в Москве, на пересечении Литовского бульвара с улицей Айвазовского. По предварительным данным, грузовой автомобиль Scania, двигаясь на красный свет, столкнулся с автомобилем такси и опрокинулся, прижав его к обочине.

«Водитель и пассажир были заблокированы в такси и погибли», — рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель грузовика не пострадал.

Работники ДПС просматривают записи камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С места происшествия оперативно убрали все последствия аварии, движение на данном участке не затруднено.

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Фото: АГН «Москва»

Видео: YouTube