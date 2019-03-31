Таксист сбил сотрудника ДПС. В ГИБДД ответили продлением рейда

Трагедия произошла сегодня в районе трех часов ночи в Москве.

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В Москве проходит совместный рейд ГИБДД и полиции по выявлению такистов-нелегалов. Этой ночью таксист совершил наезд на сотрудника ДПС, который оформлял мелкую аварию. ДТП произошло на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе платформы Тестовская недалеко от центра города и делового центра «Москва-Сити».

По неофициальным данным сотрудник ГИБДД жив, но находится в тяжелом состоянии, он в больнице в состоянии комы. Сбивший его таксист был лишен водительских прав в 2017 году, но продолжал работать сразу с тремя агрегаторами, пишут сами таксисты в различных телеграмм-каналах.

После происшествия в ГИБДД Москвы приняли решение продлить рейд на неопределенное время. В столичной Госавтоинспекции говорят, что за время проведения рейда выявлено более 300 водителей, осуществляющих пассажирские перевозки с различными нарушениями. В автомобилях обнаружено более 20 запрещенных предметов, включая оружие и наркотические вещества.

Автомобиль виновника аварии Хусейна Тугаева, который управлял такси, будучи лишенным прав за вождение в нетрезвом виде
Автомобиль виновника аварии Хусейна Тугаева, который управлял такси, будучи лишенным прав за вождение в нетрезвом виде

В настоящее время органы следствия решают вопрос о возбуждении четырех уголовных дел в отношении водителей, которые использовали поддельные документы. Также, сотрудники ДПС и Росгвардии выявили около 30 водителей-мигрантов, которые находятся в России нелегально. Все они будут депортированы.

Фото: depositphotos.com, Telegram / Baza

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