Таксист сбил сотрудника ДПС. В ГИБДД ответили продлением рейда

Из Петербурга в Москву на электромобиле: дешевле, но намного дольше Отважным путешественникам, отправившимся в дальний путь на новой «электричке» Jaguar I‑Pace, дорогу пришлось рассчитывать в зависимости от точек зарядки. Новая Audi A7: тест-драйв под треск льда Стараюсь не подъезжать близко к впереди идущей машине — тест проходит на льду карельского озера, а новая Ауди А7 второго поколения из стали и алюминия все же весит около двух тонн. Рвусь начать движение, новинка меня живо интересует — я сам владелец А7 первого поколения. Автомобили B-класса за 400 тысяч руб.: все лучшие варианты Новая машина в хорошем оснащении, даже компактная, стоит около миллиона рублей. Между тем на вторичном рынке можно подобрать неплохую модель менее чем за половину этой суммы.