Передвижная выставка трофейного оружия «Сирийский перелом» прибыла в Красноярск

Сегодня в Красноярске можно посмотреть на оружие, захваченное у террористов в Сирии. Есть здесь и танки, и бронеавтомобили, и даже автомобиль террориста-смертника.

В Красноярске посмотреть на трофейную технику пришли тысячи людей, в основном школьники и пенсионеры. Акция «Сирийский перелом» стартовала на Казанском вокзале в Москве 23 февраля и завершится 8 мая на станции Кубинка в Подмосковье. Эшелон идет через всю страну и уже посетил 39 городов России — более 460 тыс. граждан уже ознакомились с экспонатами. На выставке представлено более 500 образцов бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов, сообщает ТАСС. На отдельных железнодорожных платформах размещены бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU и автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee. Отдельные экспонаты выставки — в нашей галерее. Передвижная выставка трофейного оружия «Сирийский перелом» прибыла в Красноярск Фото: Юрий Смитюк/ТАСС, Сергей Карпухин/ТАСС, Андрей Русов/syriantrain.mil.ru