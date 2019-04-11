Первые фото нового Subaru Outback: большие изменения

Subaru Outback нового поколения, который заметно отличается от седана Legacy, покажут на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.

Материалы по теме Subaru начала продажи обновленного Legacy

Subaru не дает никакой информации о новом поколении универсала повышенной проходимости, но сегодня опубликовала тизерные изображения новинки.

Outback получил вертикальные светодиодные противотуманные фары, которые отличаются от фар Legacy. Кроме того, универсал имеет защитный пластиковый обвес на бамперах, крыльях и порогах. Колесные диски Outback — черного цвета, в тон пластику, и имеют Y-образные спицы, а на крыше автомобиля видны рейлинги для крепления багажа.

Вероятно, что Outback получит те же двигатели, что и Legacy. Это 2,5-литровый оппозитный 4-цилиндровый атмосферный мотор мощностью 185 л.с. и 239 Нм, а также 2,4-литровый турбированный агрегат мощностью 264 л.с. и 376 Нм. Оба двигателя работают в паре с вариатором, передавая крутящий момент на все четыре колеса автомобиля.

В салоне нового Outback появился вертикальный 11,6-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы. В компании также заявили, что модель получила более качественные материалы отделки интерьера.

Дебют нового Subaru Outback состоится на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля 2019 года.

В России стартовали продажи обновленного Legacy, подробнее о котором можно узнать здесь.

В скором времени Subaru намерена изменить фамильный дизайн своих автомобилей.

Фото: Subaru