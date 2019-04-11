Первые фото нового Subaru Outback: большие изменения

Subaru Outback нового поколения, который заметно отличается от седана Legacy, покажут на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.

Subaru Outback
Subaru Outback

Subaru > Outback

Материалы по теме
Subaru начала продажи обновленного Legacy

Subaru не дает никакой информации о новом поколении универсала повышенной проходимости, но сегодня опубликовала тизерные изображения новинки.

Outback получил вертикальные светодиодные противотуманные фары, которые отличаются от фар Legacy. Кроме того, универсал имеет защитный пластиковый обвес на бамперах, крыльях и порогах. Колесные диски Outback — черного цвета, в тон пластику, и имеют Y-образные спицы, а на крыше автомобиля видны рейлинги для крепления багажа.

Вероятно, что Outback получит те же двигатели, что и Legacy. Это 2,5-литровый оппозитный 4-цилиндровый атмосферный мотор мощностью 185 л.с. и 239 Нм, а также 2,4-литровый турбированный агрегат мощностью 264 л.с. и 376 Нм. Оба двигателя работают в паре с вариатором, передавая крутящий момент на все четыре колеса автомобиля.


В салоне нового Outback появился вертикальный 11,6-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы. В компании также заявили, что модель получила более качественные материалы отделки интерьера.


Дебют нового Subaru Outback состоится на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля 2019 года.

Фото: Subaru

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Subaru Outback

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые