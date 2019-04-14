Штраф выходного дня: камеры на выделенках начали фиксировать выезд на них

Материалы по темеПо обычной дороге за деньги: в России могут появиться платные выделенки
Оспорить такой штраф (а он составляет 3000 руб.) практически невозможно, поэтому редакция «За рулем» призывает водителей быть бдительными и не допускать нарушений.
Свой запрет на пяти из них столичные власти объяснили необходимостью бесперебойной работы общественного транспорта и многочисленными жалобами горожан, которые в автобусе в выходной день добирались до места назначения медленнее, чем в рабочий.
Ежедневный режим работы выделенных полос с 14 апреля введен на:
- Ленинском проспекте
- проспекте Мира и Ярославском шоссе
- ул. Воздвиженке, Кутузовском проспекте и Можайском шоссе,
- Нахимовском проспекте, Ломоносовском проспекте и Минской улице,
- Нижегородской улице и Рязанском проспекте.
Выезд на выделенные полосы был запрещен сразу, как исчезли таблички 8.5.2.«Только по рабочим дням». С сегодняшнего дня нарушителям начнут приходить штрафы.
Фото: АГН «Москва»
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