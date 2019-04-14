Штраф выходного дня: камеры на выделенках начали фиксировать выезд на них

Камеры на 14 выделенных полосах в Москве начали фиксировать выезд на них. Такое нарушение облегчит кошелек водителя на 3000 рублей. С пяти московских выделенок с сегодняшнего дня водителям будут приходить штрафы за выезд на них в выходные дни.

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Оспорить такой штраф (а он составляет 3000 руб.) практически невозможно, поэтому редакция «За рулем» призывает водителей быть бдительными и не допускать нарушений.

Свой запрет на пяти из них столичные власти объяснили необходимостью бесперебойной работы общественного транспорта и многочисленными жалобами горожан, которые в автобусе в выходной день добирались до места назначения медленнее, чем в рабочий.

Ежедневный режим работы выделенных полос с 14 апреля введен на:

  • Ленинском проспекте
  • проспекте Мира и Ярославском шоссе
  • ул. Воздвиженке, Кутузовском проспекте и Можайском шоссе,
  • Нахимовском проспекте, Ломоносовском проспекте и Минской улице,
  • Нижегородской улице и Рязанском проспекте.

Выезд на выделенные полосы был запрещен сразу, как исчезли таблички 8.5.2.«Только по рабочим дням». С сегодняшнего дня нарушителям начнут приходить штрафы.

Фото: АГН «Москва»

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