Новые заморочки экологов: идут тесты фильтра тормозных частиц

«Зеленые» в Европе продолжают поход против автомобилей. Теперь там придумали собирать частицы, получаемые от стирания тормозных колодок. Первый VW Golf с таким пылеприемником замечен на тестах.

Volkswagen испытывает особое устройство, заметить которое на колесе можно только тщательно присмотревшись. Обратите внимание на этот белый VW Golf TDI — за его легкосплавными дисками располагается новая деталь.

Мелкая пыль представляет опасность для здоровья человека, но вызывается она не только выбросами выхлопных газов, частицы выделяются в воздух и при каждом торможении автомобиля. Новый фильтр частиц тормозной пыли, придуманный концерном Mann + Hummel, будет удерживать эти выбросы непосредственно у источника. Как это работает, можно посмотреть на видео.

Если в двух словах: за суппортом располагается голубоватый картридж, который окружает тормозной диск. Таким образом, суппорт тормоза, вихревой барабан и пылевой фильтр покрывают почти половину тормозного диска.

Система фильтрации имеет довольно прочный корпус и может быть адаптирована к тормозным колодкам различных размеров. Сам фильтр изготовлен из коррозионно- и термостойкого металлического волокна. Чтобы захватить как можно больше частиц (до 80%!), корпус специально структурирован внутри. Кроме того, пылеулавливающий фильтр препятствует загрязнению тормозов и обода колеса.

Этот фильтр группа Mann + Hummel разработала еще в 2003 году, в дальнейшем система постоянно подвергалась доработке. Кстати говоря, тот же фильтрующий материал тестировали в 2014 году в концепте «Пожиратель пыли», когда с помощью надстройки на крыше автомобиль при движении помогал собирать пыль из атмосферы.

В настоящее время тестируется облегченная конструкция системы, задача сделать ее вес в 2019 году меньше 500 граммов. В качестве партнера к испытаниям приглашен Volkswagen.

Но пока система еще очень сырая: до 2021 года компании будут исследовать «влияние конструктивных особенностей на производительность системы». Дополнительная неподрессоренная масса, чуть менее двух килограмм, а также ухудшение теплоотвода от тормозного диска оказывают негативную воздействие на работу автомобиля в целом.

Как мы видим, технологии не стоят на месте, а экологи тоже не напрасно едят свой хлеб. Вот только какой «памперс» придумают инженеры, чтобы собирать наиболее канцерогенную пыль, которая получается от истирания покрышек? И второй вопрос, возникающий при внедрении этих пылеулавливателей: неужели нам придется менять еще и фильтры в тормозах? Ведь вряд ли это будет дешевым удовольствием!

Фото: Stefan Baldauf