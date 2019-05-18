Птичку жалко: голубь попался на превышении скорости

Необычного нарушителя скоростного режима поймала фотокамера контроля скорости в западной Германии. В немецком городе Бохольт штраф за превышение установленного ограничения получил… голубь!
В жилой зоне, где действует ограничение скорости в 30 км/ч, птица пролетела со скоростью 45 км/ч. Поскольку сделала она это перед камерой, был автоматически сформирован штраф в 25 евро за превышение скоростного режима.
Примечательно, что инцидент произошел еще в феврале, но местные власти разбирались с курьезной ситуацией несколько месяцев и лишь сейчас вынесли по ней решение.
В итоге постановили не искать свидетелей нарушения и не опрашивать их, а также не наказывать голубя. «Вопрос в том, может ли такая быстрая птица оплатить штраф. Но главное — как она это сделает», — гласит заявление городского совета на официальной странице Бохольта в Facebook.
Есть несколько вопросов, конечно, к этой милой истории:
- неужели в Бохольте только один голубь?
- Как был сформирован штраф, если камера не увидела номер?
- Не является ли вся история фантазией PR-службы городского совета?
- О прочих курьезных случаях на дорогах можно прочитать в нашей отдельной рубрике.
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