Птичку жалко: голубь попался на превышении скорости

Птица попалась фотокамере контроля скорости в Германии и была оштрафована.

Необычного нарушителя скоростного режима поймала фотокамера контроля скорости в западной Германии. В немецком городе Бохольт штраф за превышение установленного ограничения получил… голубь!

В жилой зоне, где действует ограничение скорости в 30 км/ч, птица пролетела со скоростью 45 км/ч. Поскольку сделала она это перед камерой, был автоматически сформирован штраф в 25 евро за превышение скоростного режима.

Примечательно, что инцидент произошел еще в феврале, но местные власти разбирались с курьезной ситуацией несколько месяцев и лишь сейчас вынесли по ней решение.

В итоге постановили не искать свидетелей нарушения и не опрашивать их, а также не наказывать голубя. «Вопрос в том, может ли такая быстрая птица оплатить штраф. Но главное — как она это сделает», — гласит заявление городского совета на официальной странице Бохольта в Facebook.

Есть несколько вопросов, конечно, к этой милой истории:

неужели в Бохольте только один голубь? Как был сформирован штраф, если камера не увидела номер? Не является ли вся история фантазией PR-службы городского совета?