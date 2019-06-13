Мужчина и женщина: чудесное спасение ребенка, которого унесло потоком воды на дороге

Инцидент попал на камеры видеорегистратора, и этих людей удалось разыскать. В минуту опасности молодые люди действуют слаженно, а ведь они даже не были знакомы друг с другом!

На видео можно наблюдать, как волна сбивает с ног мальчика, он падает и его затягивает прямо под колеса автомобиля. На помощь ребенку бросаются мужчина и женщина — водитель троллейбуса и пассажирка маршрутного такси.

Произошло это 7 июня, и благодаря усилиям местных журналистов этих людей удалось разыскать.

Спасительница ребенка — фармацевт Зишан Эннанова, сообщила, что когда маршрутка подъезжала к остановке, она увидела, что маленький мальчик начал переходить дорогу. Она испугалась, что его унесет течением, попросила водителя открыть дверь и побежала на помощь. Но течение было такое сильное, что в какой-то момент женщина испугалась, что ее саму унесет. Также подбежал водитель троллейбуса, и, к счастью, все обошлось. Водителем городского троллейбуса, спасшим ребенка, оказался севастополец Валерий Скоморохов.

Местные власти собираются наградить молодых людей во время праздничных мероприятий, посвященных Дню города Севастополь, которые пройдут в эту пятницу.

Мощный циклон во Владивостоке в мае разрушил бетонную лестницу, под которой оказались погребены несколько автомобилей.

Осенью прошлого года в Сети появилось видео из терпящего стихийное бедствие Сочи.



Видео:YouTube