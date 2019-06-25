Граждане Гонконга продолжают выступать против спорного закона об экстрадиции, вызвавшего политический кризис в стране. Но протесты протестами, а закон и порядок протестующие соблюдают.

Следует отдать должное дисциплине и гражданственности протестующих: народ протестует, но при этом расступается при смене машин скорой помощи, которая постоянно дежурит на случай непредвиденных обстоятельств. Кроме того, нет ни одного сообщения об ущербе государственной собственности, нанесенном протестующими. Мало того: город безупречно чист, поскольку сами люди убираются после акций протеста.

Протестующие требовали отзыва рассмотрения поправки к закону об экстрадиции людей, обвиняемых в преступлениях властями других стран. И хотя власти принесли извинения за сложившуюся ситуацию, и приостановили рассмотрение поправок, противники законопроекта остались недовольны и требуют полного отказа от них. Если поправки примут, жителей территории смогут выдавать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет договора об экстрадиции, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая, что позволит правительству КНР требовать выдачи политически неугодных оппонентов.

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