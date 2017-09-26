Китайский седан обогнал Jaguar и Renault

На «Нордшляйфе» новый рекордсмен и впервые им стала китайская модель массового сегмента. По крайней мере так заявляют создатели машины.

Самая сложная и длинная трасса в мире — «Северная петля Нюрбургринга» в Германии — используется автопроизводителями как тестовый полигон для своих новых моделей, а также является иконой для фанатов скорости. В том числе и для самих автомобильных марок, которые меряются временами круга на «Северной петле». И новым автором сразу двух достижений стал бренд Lynk & Co.

Седан Lynk & Co 03 Cyan Concept, оснащённый 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 528 л.с. и 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач, под управлением шведского гонщика Cyan Racing Теда Бьорка проехал круг протяжённостью 20,832 км за 7:20.143. Это позволило марке заявить, что теперь она является обладателем рекордного результата для переднеприводных автомобилей и 4-дверных машин.

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Lynk & Co 03 Cyan Concept на 3 секунды улучшил результат 600-сильного Jaguar XE SV Project 8 (ранее был быстрейшим 4-дверным автомобилем «Нордшляйфе») и на 25 секунд обошёл новый хэтчбек Renault Megane R.S. Trophy R (был быстрейшим переднеприводным автомобилем трассы).

Новый бренд специально подчеркнул, что другие марки для установки рекордов используют версию круга протяжённостью 20,600 км. Такой вариант «Северной петли» китайский суперседан проехал за 7:15.123.

Правда, до дебюта серийного Lynk & Co 03 Cyan пока далеко. Информации о том, когда можно будет купить рекордсмена «Нордшляйфе» из Китая, пока нет. В настоящее время Cyan Racing занимается финальными тестами предсерийных вариантов автомобиля.

Еще один суббренд империи Geely, выделившийся из Volvo Polestar, представил гибридное купе.

Фото, видео: Cyan Racing