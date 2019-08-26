Смертельное ДТП режиссера Игоря Хомского попало на видео

Авария произошла воскресным утром в Юрьевском переулке в Москве.

Хомский на каршеринговом автомобиле Hyundai въехал в припаркованный КАМАЗ и погиб на месте аварии. Очевидцы сообщили о ДТП в 6 часов утра 25 августа. Обстоятельства аварии устанавливаются, но по предварительным данным, режиссер превысил скорость и не справился с управлением, в результате автомобиль наполовину оказалась под фурой. Через три дня Игорю Хомскому должно было исполниться 43 года.

Режиссер известен по сериалу «Закон каменных джунглей», а также по фильмам «История N», «Неоконченный урок» и «Очная ставка».

Видео: YouTube

Фото: vk.com/msk_today и kino-teatr.ru