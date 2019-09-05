Поезд на скорости 120 км/ч снес грузовик с апельсинами

«Оку» Серпуховский завод уже давно не выпускает. «Кинешма„- пропала совсем быстро и „никакая“ (тем более, в наше время). „Ока-2“ и „Ока-3 „- так и остались концептами и, возможно, устарели. И приспособленность для людей, которые не могут передвигаться без инвалидной коляски, видимо, не предусматривалась...
Трос в багажнике — ближайший родственник аптечки и огнетушителя, при всей их непохожести… Когда всё в порядке, они раздражают своей очевидной ненужностью. Но если вдруг «припрет», картина меняется на противоположную: «бездельника» зовут на помощь — спасай!
Первая Mazda покорила ярким и дерзким ездовым характером. Покорила настолько, что автолюбителям было плевать на слабую шумоизоляцию, тесный салон и тряскую ходовую. Во втором поколении преобразился дизайн, исчезли недостатки, но эксперимент оказался неудачным.
Организаторы Международного фестиваля грузового транспорта TRUCKFEST провели свой первый автопробег. С 24 июля по 6 августа участники проехали из Новосибирска в Москву. Маршрут движения колонны проходил через города Омск, Челябинск, Уфа, Набережные Челны и Казань. Поддержали автопробег такие компании, как MOTUL, BBS Group, «Энергон» и телеканал «АвтоПлюс».
Организаторы Международного фестиваля грузового транспорта TRUCKFEST провели свой первый автопробег. С 24 июля по 6 августа участники проехали из Новосибирска в Москву. Маршрут движения колонны проходил через города Омск, Челябинск, Уфа, Набережные Челны и Казань. Поддержали автопробег такие компании, как MOTUL, BBS Group, «Энергон» и телеканал «АвтоПлюс».
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