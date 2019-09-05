Поезд на скорости 120 км/ч снес грузовик с апельсинами — журнал За рулем

Поезд на скорости 120 км/ч снес грузовик с апельсинами

Крупная авария произошла сегодня в японской Йокогаме около 11:40 утра на пересечении линии Кейкю, между станциями Канагава-Симмачи и Накакидо.

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В результате столкновения поезда, двигавшегося со скоростью порядка 120 км/ч, с фурой первые три вагона сошли с рельсов, а грузовик загорелся. В аварии погиб водитель грузовика и более 30 пассажиров поезда получили ранения, пишет японское издание japantimes.co

67-летний водитель 12-тонного грузовика, по словам полиции, оказался в ловушке: транспортное средство не вписалось между воротами на ж/д пути, не смогло завершить поворот и застряло на рельсах. Находившиеся поблизости люди пытались предотвратить катастрофу, подтягивая ворота, чтобы грузовик успел проехать, но было уже слишком поздно.

Грузовик перевозил 660 ящиков с апельсинами из Йокогамы в Нариту, поэтому все место катастрофы усеяно цитрусовыми. 23-летний мужчина, которому удалось выпрыгнуть через окно первого вагона поезда, признался: думал, что погибнет. Его спасло то, что другой пассажир крикнул ему за момент до удара: «Берегись!», и тот успел сориентироваться.

Японское управление по безопасности на транспорте направило на место следователей по железнодорожным происшествиям. Отдел полиции префектуры Канагава проводит свое собственное расследование произошедшего.

Поезд на скорости 120 км/ч снес грузовик с апельсинами

Фото: EPA,AP/TASS

Поезд на скорости 120 км/ч снес грузовик с апельсинами
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