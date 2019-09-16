Столкновение автобуса с поездом попало на видео — журнал За рулем

Столкновение автобуса с поездом попало на видео

Автобус с пассажирами был сбит поездом на переезде — водитель не открыл людям двери.

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Столкновение пассажирского поезда с автобусом произошло в Казахстане. Виновником ДТП оказался водитель автобуса, который в нарушение правил дорожного движения выехал на железнодорожный переезд.

На записях, сделанных очевидцами, видно, что за переездом образовался дорожный затор, что не позволило автобусу освободить переезд для поезда. Свидетели аварии рассказали, что водитель автобуса не открыл двери пассажирам, чтобы они успели покинуть салон. При этом на видеозаписях, которые мы не можем разместить из-за ненормативной лексики, слышно, что машинист поезда подавал звуковой сигнал о своем приближении, который длился достаточно долго — поезда явно приближался по прямой, но затормозить до полной остановки е сумел.

Как сообщила местная прокуратура, при столкновении пострадали четверо. Двое детей и женщина в данный момент находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще один человек погиб. Это сам 40-летний водитель автобуса.

«В результате ДТП на станции Шамалган пострадали три человека, один человек погиб. Дети 2014 и 2016 годов рождения и 33-летняя женщина госпитализированы в Карасайскую районную больницу. Состояние пострадавших тяжелое. Сейчас они находятся в отделении реанимации. По предварительным данным, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате водитель этого автобуса скончался на месте происшествия», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МВД Республики Казахстан.

Фото, видео: Yoytube

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