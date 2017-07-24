Сегодня, в 9:56 В России под отзыв попали более 900 Мерседесов Причиной сервисной кампании стала возможная неисправность кондиционера.
Росстандарт информирует об отзыве 922 автомобилей Mercedes-Benz GLE (класс тип 167), которые были проданы на российском рынке в период с 2018 по 2019 годы. VIN-коды подлежащих отзыву автомобилей можно найти на сайте ведомства в разделе «Документы».
«Причиной отзыва транспортных средств являются дренажные шланги для конденсата кондиционера, которые могли быть установлены некорректно», — говорится на сайте Росстандарта.
Официальные дилеры марки проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz GLE, подпадающих под отзыв, о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Автовладельцы могут и сами сверить
VIN—номера своих машин со списком, размещенным на сайте Росстандарта и при необходимости записаться на ремонт в ближайшем дилерском центре.
На автомобилях проверят и, при необходимости, исправят положение дренажных шлангов для конденсата кондиционера. Работы в рамках отзывной кампании выполняются бесплатно для владельцев.
Фото: Depositphotos
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