В России под отзыв попали более 900 Мерседесов

Что ждет покупателей Great Wall Hover H3 на вторичном рынке

Hover стал провозвестником китайского автопрома в России. Это он вместе с Wingle от той же Great Wall и Amulet от Chery создал стереотип, что все авто из Поднебесной — металлолом. У первых Hover не втыкалась третья передача, воняли материалы отделки салона, а ход был, как у «ГАЗ-АА».