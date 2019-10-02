В результате аварии пострадали 9 пассажиров опрокинувшегося микроавтобуса.

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Сегодня в Горном районе Якутии произошла авария, причиной которой стала ошибка водителя. Несмотря на то, что дорога была заснежена и не позволяла передвигаться с большой скоростью, водитель микроавтобуса, перевозившего людей, решил не снижать темпа. В результате излишней самонадеянности автомобиль попал в аварию — его занесло, после чего он опрокинулся и загорелся.

Как сообщили в МЧС Якутии, в ДТП пострадали 9 человек. Детей в микроавтобусе не было.

«В ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о ДТП на 158-м км федеральной автодороги „Вилюй“ в Горном районе с участием микроавтобуса Toyota Hiace. Установлено, что опрокинулся автомобиль с последующим возгоранием транспортного средства. В результате ДТП пострадало девять человек, детей нет. Погибших нет», — говорится в сообщении спасателей.

Прибывшие на место аварии медики доставили пострадавших в больницу. Семь из них после оказания первой помощи были отпущены домой, двое других остаются под присмотром врачей.

По данным местной ГИБДД, авария произошла по вине водителя, который ехал по заснеженной дороге слишком быстро и во время входа в поворот не смог справиться с управлением. Микроавтобус вылетел с дороги, после чего перевернулся и загорелся. Уже известно, что водитель в момент аварии был трезв, а все необходимые для перевозки людей документы оказались в порядке.

Несоблюдение скоростного режима водителем автобуса недавно привело к массовой аварии семи автомобилей, в которой погиб один человек и пострадали четверо.

Фото: Freddy Marschall / Unsplash