В массовом ДТП по вине водителя автобуса погиб человек

Авария с участием семи автомобилей произошла в Нижнем Тагиле. Один человек в этом ДТП погиб, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Материалы по теме Автобус сбил людей на переходе

В Нижнем Тагиле на 4-м километре автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил» произошла массовая авария, в которой пострадали четыре человека и один погиб. Всего столкнулись семь автомобилей. Виновником ДТП стал водитель автобуса, который на полном ходу врезался в остановившуюся перед ним ГАЗель.

«Водитель автобуса НЕФАЗ, мужчина 1969 года рождения, допустил наезд на остановившийся впереди в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора автомобиль ГАЗ-330232 под управлением мужчины 1984 года рождения», — говорится в сообщении местного ГИБДД.

В результате столкновения 35-летний пассажир ГАЗели погиб. Другой пассажир получил перелом шейно-грудного отдела позвоночника. У водителя ГАЗели диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Удар был настолько сильным, что в итоге пострадали еще пять автомобилей.

ГАЗель откинуло на стоящий впереди Opel Corsa, который врезался в заднюю часть Nissan Primera. Тем временем машину виновника аварии выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем ВАЗ-21093, попутно заставив другой автобус съехать в кювет. Удар снова оказался достаточно сильным, и ВАЗ-21093 отбросило на Chery А112.

«Травмы получили три пассажира автобуса НЕФАЗ-52991732: мужчины 1986, 1975 и 1976 г.р. Врачи диагностировали у них ушибы, травмы головы, и после оказания первой помощи госпитализация им не потребовалась», — рассказали в ГИБДД.

Как установили прибывшие на место аварии инспекторы, все водители были трезвые. Также выяснилось, что виновник аварии, 50-летний мужчина с 20-летним стажем вождения, много раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Чаще всего — за превышение установленной скорости движения.

Недавно другой водитель автобуса позволил себе выехать на ж/д переезд и встать на нем из-за дорожного затора. В итоге в автобус врезался состав, что было снято очевидцами на видео.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области