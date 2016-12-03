В самый раз для начинающих: топ-3 автомобилей для недавних выпускников автошкол

Эти машины идеально соответствуют трем критериям: удобны в управлении, просты в эксплуатации и относительно недороги.

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Возглавил рейтинг Ford Focus второго поколения. По мнению специалистов, эта модель еще не сильно устарела. Она достаточно комфортабельная и безопасная, кроме того, отремонтировать Focus можно в любом автосервисе.

Кстати, эксперты считают Focus автомобилем широких возможностей. Он относится к разряду тех ТС, у которых нет строгой водительской или даже потребительской ориентации. Так сказать, автомобиль мира на любой вкус и всевозможные потребности, что, собственно, и отображено его продажами. Не убаюкивающе плавный и не зубодробительно острый. Не тесный, но далекий от минивэновского простора, который можно встретить у некоторых конкурентов.

На второй строчке — Hyundai Accent третьего поколения. Субкомпактный автомобиль представлен в России в 2006 году и в 2010-м снят с производства. Он не стал популярен на российском рынке, однако в настоящее время это достаточно бюджетный и неплохой вариант для начинающих автолюбителей.

«Акцент выглядит не суперсовременно, зато очень интересно и ничуть не хуже современных российских автомобилей Гранта, хотя его дизайн был разработан еще давно, — утверждают эксперты. — Главное достоинство Акцента — его надежность. Неоригинальных деталей на рынке очень много, а если менять все расходники (ремни, масло, фильтры), то машина прослужит верой и правдой долгое время».

Самым дешевым в рейтинге стал Chevrolet Lanos. Детали и элементы кузова для автомобиля стоят недорого, но он имеет крепкую ходовую часть.

«У него хорошее соотношение цена/качество, — поделились мнением эксперты. — Комфортнее, чем отечественный автопром аналогичного пробега и стоимости. Управляемость довольно-таки неплохая. Ну и дешевое обслуживание».