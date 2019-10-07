Пьяный депутат сбил ребенка и скрылся

Наезд на ребенка произошел на пешеходном переходе возле школы, на глазах у десятков людей.

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Range Rover, за рулем которого находился депутат Новороссийской городской думы и гендиректор клуба «Черноморец» Виталий Бут, сбил ребенка на пешеходном переходе возле школы. Совершив наезд, мужчина даже не вышел из автомобиля, а скрылся с места ДТП. По словам очевидцев, Бут был пьян. Это подтверждает видео, снятое свидетелями аварии, которые не поленились проследовать за автомобилем виновника аварии и снять его на видео, когда тот уходил от своего внедорожника дворами.

На снятом видео депутат заявляет, что за рулем был не он, а его водитель, что впоследствии не подтвердилось.

Как выяснили журналисты РЕН ТВ, наезд был совершен 4 октября в Новороссийске. В результате Виталий Бут был задержан полицией, опознан свидетелями. Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и оставление места ДТП.

Напомним, что Виталий Бут — 46-летний бывший футболист, выступавший за клубы «Динамо», «Локомотив», тульский «Арсенал» и новороссийский «Черноморец», генеральным директором которого является в данный момент. Также Бут избран депутатом Новороссийской городской думы.

Недавно наезд на ребенка совершил другой депутат, который повел себя согласно закону и во время аварии был трезв.

Фото, видео: YouTube