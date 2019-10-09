Skoda Rapid: первый эскиз нового лифтбека — журнал За рулем

Skoda Rapid: первый эскиз нового лифтбека

Дизайнерское изображение дает представление об экстерьере автомобиля, мировая премьера которого состоится в России в конце года.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

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У автомобиля динамичные линии, интересные стреловидные фары и шестиугольная решетка радиатора, сообщает пресс-служба чешского производителя. Современный характер модели подчеркивают острые грани и яркие элементы дизайна.

Напомним, лифтбек Skoda Rapid второго поколения создают специально для российского авторынка. Базируется он на платформе A0 MQB, на которой также будет построено следующее поколение Polo.

На текущий Skoda Rapid цены начинаются от 797 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Active с двигателем 1,6 л, мощностью 90 л.с. и МКП-5, а максимальная цена составляет 1 млн 136 тыс. рублей за версию Style с двигателем 1,4 л, 125 л.с. и DSG—7.

Изображение: Skoda

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Отзывы о Skoda Rapid (10)

Skoda 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Немецкая педантичность во всем! Как сказал один блогер — "запах Европы" ) Действительно, гениально просто!

Недостатки:

Не было возможности купить его раньше!

Комментарий:

Купил в ноябре 2018 г. на гарантии, обслуживался у ОД, при пробеге немногим более 60.000 км. Автомат 1.6. Комплектация средняя (Амбишн), Хокки Эдишн. К тому времени все болячки как раз выползли бы уже. Эксплуатация была щадящая, в основном, по трассе ездил предыдущий хозяин, добившись среднего ра...

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