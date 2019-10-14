Все УАЗы стали дороже на 5–20 тысяч

Предыдущее подорожание автомобилей УАЗ было отмечено в июне.

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Ульяновский автозавод пересмотрел прайс-листы на свою продукцию. В результате автомобили, в зависимости от версии, стали дороже на 5–20 тыс. рублей.

УАЗ Хантер во всех комплектациях, кроме базовой, подорожал на 5–10 тыс. рублей и продается теперь по цене от 737 тыс. до 999,9 тыс. рублей.

УАЗ Патриот стал дороже на 10–10,9 тыс. рублей. Стоимость увеличилась и на базовую версию автомобиля, которая теперь предлагается по цене от 819,9 тыс. рублей. В самой богатой комплектации внедорожник теперь стоит 1 311,9 тыс. рублей. Следует отметить, что новые версии модели с автоматической коробкой в средних комплектациях не подорожали и продаются по цене от 1034 до 1298 тыс. рублей.

Больше других прибавил в цене УАЗ Пикап — 20 тыс. рублей. Сегодня его можно купить минимум за 839,9 тыс. рублей. В максимальной комплектации автомобиль обойдется в 1219,9 тыс. рублей.

Предыдущее подорожание автомобилей УАЗ было отмечено в июне. Тогда машины этой марки стали дороже на 15 тыс. рублей. Аналитики АЕБ отмечают 3-процентный спад спроса на внедорожники УАЗ: за три квартала этого года было продано 26 331 автомобиль.

УАЗ Профи стал самосвалом, способным перевозить 1,1 тонну сыпучих грузов.

Фото: УАЗ