Годовая аренда: в России появился сервис, который составит конкуренцию каршерингу

До недавнего времени, приобретая автомобиль, мы следовали принципу «Любишь кататься — люби и саночки возить». Ведь на владельце авто лежит бремя оформления страховок каско и ОСАГО, прохождения техосмотра. Но с 14 октября все изменилось. В стране появился сервис, который позволяет пользоваться новым автомобилем без необходимости тратиться на его содержание. И это не каршеринг, ибо в ваше владение поступает абсолютно новая машина, не имевшая ранее других владельцев, которую вы арендуете по цене такси от Москвы до Питера и обратно.

Услуга называется Hyundai Mobility. Вы можете взять машину сроком до одного года. Доступные модели: Creta, Tucson, Santa Fe и восьмиместный микроавтобус H-1. Машина будет абсолютно новая. И только ваша.

Оплачивать вам придется только бензин и штрафы, если они появятся. За остальное платит дилер — в случае поломки починит, в случае кражи предоставит вам другой автомобиль, в случае аварии оплатит ремонт.

Где же подвох?

Да, собственно, никакого подвоха. За этот автомобиль, как если бы он был взят по каршерингу, нужно платить аренду. В зависимости от марки выбранного транспортного средства с вашего счета будет списываться от 30 тысяч до 49 тысяч рублей в месяц. Такая услуга будет выгодна, например, тем, кто каждый день пользуется услугами такси и тратит на эти цели не меньше тысячи рублей в день.

На сегодня клиентам доступна пока только одна подписка в рамках уникальной онлайн-платформы. Это тариф Freedom: от 1 месяца до года. Правда, если берешь автомобиль на месяц, а не на год, заплатишь за него гораздо дороже — это вполне понятный маркетинговый ход. Поэтому выгоднее всего оформлять подписку на 12 месяцев. А когда этот срок истекает и вы решаете продлить аренду, вам вновь предоставляют абсолютно новый автомобиль.

Впрочем, совсем скоро станут доступны еще два варианта подписки:

City — от часа до 24 часов;

Country — от 1 дня до 1 месяца;

Самое любопытное, что при приобретении автомобиля через сервис Hyundai Mobility вам не нужно будет иметь дело... ни с одним человеком. Ни с менеджером по продаже, ни с сотрудником колл-центра, ни с механиком. С ними не придется разговаривать даже по телефону. Ведь у вас есть мобильное приложение, через которое вы арендуете машину.

Давайте разберемся, как действовать пошагово при аренде автомобиля через этот сервис.

Вы скачиваете приложение на свой телефон. Регистрируетесь в сервисе и загружаете необходимые документы. Ждете неделю, пока ваши бумаги проверят и определят вас в список благонадежных (либо неблагонадежных) приобретателей. Выбираете дилера и отправляетесь за автомобилем. Приходите на стоянку, с помощью приложения открываете и заводите автомобиль.

По словам управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, за неделю, прошедшую с момента запуска приложения, его скачали на смартфоны более 10 тысяч человек. Из них более 2 тысяч пользователей получили одобрение заявок, а 30 человек уже забрали свои автомобили по подписке и уехали. Наибольшей популярностью среди четырех предложенных моделей пользуются кроссоверы Santa Fe и Tucson. До конца текущего года компания «Хендэ Мотор СНГ» планирует запустить сервис в Санкт-Петербурге, а до середины следующего — предоставить возможность его использования жителям всех городов-миллионников.