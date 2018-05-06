Toyota отзывает Land Cruiser Prado из-за утечки топлива

Под сервисную кампанию попали турбодизельные внедорожники, купленные в начале весны этого года.

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В России объявлена отзывная кампания автомобилей Toyota Land Cruiser Prado. Всего обнаружено 1153 внедорожника с дефектом, купленных в период с 12 марта по 18 апреля 2019 года.

Выяснилось, что у турбодизельных версий автомобилей (GD) топливные трубки между топливным насосом высокого давления и топливной рампой могут быть затянуты некорректно. В результате вибраций может появиться протечка топлива, из-за чего мотор заглохнет. Это может произойти и во время движения, что чревато аварией.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых Toyota Land Cruiser Prado необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного официального дилера Тойоты, мастера которого устранят дефект бесплатно, за счет завода-изготовителя. При этом предусмотрены проверка и замена топливной трубки.

О том, что внедорожники попали под отзыв, их владельцев оповестят официальные представители ООО «Тойота Мотор» по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, сравнив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Ранее из-за халатности под отзыв попали Toyota C-HR.

Фото: Toyota