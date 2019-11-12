Комплексы фотовидеофиксации сгорели в пожаре народного гнева

13 мобильных комплексов фотовидеофиксации разом вспыхнули в ночь на вторник на автостоянке поселка Дружба в подмосковном Раменском. Стоимость ущерба оценивается в более чем 30 млн рублей.

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Несмотря на то, что пожарные прибыли на вызов уже через 10 минут и тут же ликвидировали возгорание на площади 200 квадратных метров, автомобили к этому времени успели превратиться в расплавившуюся груду железа.

«Микроавтобусы Ford Transit принадлежат лизинговой компании, а аппаратура — собственность Московской области. Все комплексы застрахованы. По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами», — пояснили в региональном минтрансе.

Официальная версия полиции — поджог. Пользователи Сети тут же предположили, что на тропу войны вышли народные мстители, которые под покровом ночи прибыли на неохраняемую стоянку и подожгли транспорт. Народный гнев к компаниям, которые занимаются мониторингом объектов дорожно-транспортной сети, с каждым годом только растет. А вот в то, что на такое могли решиться конкуренты, никто не верит, поскольку компания работает по госконтракту и «кусок хлеба» таким способом у нее все равно никто не заберет.

Однако позже появилась еще одна версия случившегося, пожалуй, самая правдоподобная. Оказывается, за несколько дней до инцидента на фирме поменялось руководство. Новые шефы озвучили новые правила работы. Коммерсанты решили сократить штат сотрудников и урезать им зарплаты. Если раньше специалисты, отвечавшие за транспортировку комплексов, получали до 2800 рублей в день, то сейчас им объявили о том, что доход будет урезан до 1800–2200 рублей за один рабочий день.

Напоминаем о рекомендациях по работе с дорожными камерами, которые были разосланы в отделы ГИБДД регионов.

Фото: соцсети