Переходивший дорогу в неположенном месте пешеход нарвался на... нож

Необратимыми последствиями закончился дорожный конфликт между водителем и пешеходом в подмосковных Мытищах. На мужчину, переходившего проезжую часть, едва не наехал внедорожник Volvo, и рассвирипевший шофер, с которым нарушитель вступил в диалог, воткнул ему в шею нож.

Материалы по теме Не продавайте авто в одиночку: кошмарное убийство в Екатеринбурге

Инцидент произошел в субботу днем на улице Коминтерна. 43-летний житель Мытищ, мучимый похмельный синдром, перебегал дорогу и помешал движению автомобиля. 68-летний владелец внедорожника резко затормозил и покрыл его нецензурной бранью. В ответ нарушитель ответил ему тем же самым языком. Он подошел вплотную к машине и начал выяснять отношения с водителем. Дорожные камеры зафиксировали, что словесная перепалка длилась не больше двух минут. В какой-то момент дверь автомобиля резко открылась, после этого пешеход схватился за шею и отступил на несколько шагов. А шофер «ударил по газам» и скрылся с места происшествия.

Пострадавший скончался от потери крови еще до приезда «скорой», а водитель спустя несколько часов сам сдался полиции. Он сообщил, что совершил преступление на эмоциях. Якобы нож оказался у него под рукой, потому что он всегда возит его с собой в целях самообороны.

Как выяснилось, в этот день у обоих участников конфликта были неприятности. Погибший с утра поссорился с женой и двумя сыновьями, поскольку еще в пятницу вечером крепко выпил. Понимая, что он испортил супруге будущий праздник — в воскресенье она планировала отмечать в узком кругу свой день рождения, мужчина взял плавки и полотенце и по обыкновению отправился к друзьям, чтобы пойти с ними в баню. И когда он не пришел ночевать, жена не забила тревогу, полагая, что он остался у друзей. Она была уверена, что в воскресенье горе-муж все равно объявится, поскольку в понедельник рано утром им собираться на работу.

А будущего убийцу тревожили проблемы другого толка. Будучи предпринимателем, который владеет цветочным магазином, он в последнее время был обеспокоен вопросом конкуренции. Кстати, до этого пенсионеру пришлось закрыть из-за отсутствия прибыли несколько точек, где он торговал бытовой химией, мебелью, фарфоровой посудой и... ножами. К слову, несколько лет назад бизнесмен снялся в рекламном видеоролике израильской клиники, где лечил деликатное заболевание.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Поймана банда грабителей, нападавших с ножами на таксистов