Справедливый транспортный налог: правда или миф?

Интересное предложение появилось на сайте РОИ — «Российской общественной инициативы». Его автор считает нынешнюю систему начисления транспортного налога несправедливой. Поэтому взамен предлагает свою.

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В начале своего изложения автор инициативы утверждает, что не мощность двигателя повреждает асфальтовое покрытие, а масса авто. И предлагает такую задачу.

Дано: 2 автомобиля. Первый с массой 1300 килограммов и мощностью 150 лошадиных сил, а второй с массой 2500 килограммов и такой же мощностью. «Какой автомобиль наносит больше вреда дорожному покрытию?» — интересуется эксперт.

Далее он предлагает свое решение:

— Установить единую базовую ставку в размере 398,75 руб. (минимальный размер среднего дневного заработка исходя из МРОТ на 2020 год ).

— Взимать налог по максимально разрешенной массе автомобиля.

Для физических лиц

Максимально разрешенная масса:

не более 1 тонны

— 1 базовая — 398,75 руб. в год;

не более 2 тонн

— 2 базовых — 797,5 руб. в год;

не более 3 тонн

— 3 базовые — 1196,25 руб. в год;

более 3 тонн

— 5 базовых — 1993,75 руб. в год.

Для юридических лиц ставка увеличивается в 5 раз.

—Для грузовой техники и прицепов (полуприцепов) также установить увеличенную ставку.

— Отменить систему «Платон».

На сегодняшний день за эту инициативу подано 728 голосов. Многие считают ее справедливой и даже приводят свои примеры: «Автомобиль 2009 года с двигателем объемом 3,0 литра имеет мощность 218 л.с и налог в одном из регионов РФ 218х75 = 16 350 рублей, а за этот же автомобиль того же года с двигателем 3,2 мощностью 256 л.с. уже должен заплатить 256х150=38 400 рублей. Разница больше чем в два раза, а автомобиль, по сути, тот же самый и дорожному покрытию он вреда может нанести абсолютно столько же, и стоимость на вторичном рынке одна и та же».

Однако нашлись и противники данной инициативы. По мнению одного из них, вес автомобиля для вреда дорожному покрытию значения не имеет. Значение имеет удельное давление — вес машины с грузом, распределенным по осям и колесам. «Самое большое давление на дорожное покрытие имеют такие машины, как ЗИЛ-130 и ГАЗ-53, а современные импортные фуры и тягачи из-за своей конструкции имеют этот показатель, сравнимый с удельным давлением на грунт ноги человека, — утверждает комментатор. — Легковые машины все двухосные, поэтому у них этот показатель на разных моделях отличается незначительно. Разве что Тесла какая-нибудь обгонит всех в разы».