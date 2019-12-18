Fiat Chrysler и PSA подписывают соглашение о слиянии

Официальное объявление о заключении соглашения ожидается сегодня в течение дня.

Материалы по теме PSA и Fiat Chrysler решили объединиться — по-честному!

Советы директоров PSA и Fiat Chrysler вчера утвердили соглашение о слиянии, которое оценивается в 50 миллиардов долларов, сообщает Autoblog со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Два автопроизводителя шесть недель назад объявили о своих планах по объединению. Слияние поможет компаниям решить множество проблем, включая спад спроса, и позволит разрабатывать новые автомобили, расходуя на это меньше средств.

Источник, близкий к FCA, рассказал, что компании могут официально объявить о соглашении уже сегодня.

Согласно соглашению, подразделение FCA Comau останется в составе объединенной группы, а не будет выведено из него, как это планировалось в октябре. Comau — это компания, специализирующаяся в области промышленной автоматизации с международной сетью из 35 действующих центров, 15 производственных предприятий и 5 инновационных центров по всему миру. Новое руководство концерна определит, как использовать подразделение в дальнейшем.

Ожидается, что FCA и PSA завершат сделку до конца 2020 года. В результате образуется концерн, продающий ежегодно 8,7 млн автомобилей. Таким образом, он станет четвертым по величине после Volkswagen AG, Toyota и альянса Renault-Nissan. В группу войдут бренды Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, DS, Citroen, Opel и Vauxhall. Карлос Таварес из PSA станет генеральным директором, а Джон Феланн из FCA — наследник итальянской семьи Агнелли, которая контролирует FCA через компанию Exor, — председателем совета директоров объединенной компании.

FCA получит доступ к более современным автомобильным платформам PSA. Это позволит ему соответствовать жестким нормам выбросов. PSA же, ориентированный до сих пор на Европу, получит доступ на рынки Северной Америки и, в частности, США, где автомобили альянса Peugeot и Citroen будут продаваться вместе с автомобилями Chrysler, Ram и Jeep.

Объединение компаний может привести к сокращениям 400 000 рабочих мест в процессе оптимизации производств, опасаются профсоюзы.