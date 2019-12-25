Рэпера с Нового Арбата задержали на 48 часов

Певец Григорий Зироян, которого уже прозвали «рэпером в тапочках», задержан за перекрытие движения на Новом Арбате ради съемок клипа.

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Певец Григорий Зироян, сценический псевдоним которого Ziroy, явился в полицию после того, как Департамент транспорта Москвы написал заявление в правоохранительные органы из-за неправомерных действий молодого человека.

Напомним, что в Сети появился клип Григория, в котором он в халате и тапочках идет по Новому Арбату в окружении дорогих автомобилей, перекрывая тем самым движение по улице в час пик. Видеозапись в данный момент изучается Госавтоинспекцией столицы.

«По факту выявленного правонарушения сотрудниками полиции возбуждено административное расследование, были приняты меры по установлению личностей нарушителей ПДД. Сегодня 23-летний гражданин добровольно явился в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении „Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения“», — рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Кроме того, в отношении молодого человека составлен еще один протокол, по ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Дело уже передано в суд. К ответственности будут привлечены и водители Майбахов, окружавших певца во время съемок, по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия».

Танцами на проезжей части отметилась и жена чиновника Оксана Яковлева.

Фото, видео: ГУ МВД России по Москве