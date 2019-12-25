Рэпера с Нового Арбата задержали на 48 часов

Ременным приводом ГРМ оснащено большинство современных автомобилей. Рано или поздно ремень приходится менять. Проще, но дороже сделать это у официального дилера или в проверенном сервисе. «За рулем» рассказывает, как сэкономить, проведя работы самостоятельно.
Когда вместо привычного мгновенного пуска мотора из-под капота вдруг доносится заунывный волчий вой, от которого индикаторы на приборной панели трусливо притухают, водители задумываются: не пора ли покупать новый аккумулятор? А ведь такой исход можно предугадать — и это совсем не сложно.
На заводе в восточногерманском Людвигсфельде, где собирают Мерседесы-среднетоннажники, представлены три десятка экзотических Спринтеров: самосвал, эвакуатор, автовышка, изотермический фургон с холодильниками, которые питаются от солнечных батарей на крыше, и еще масса модификаций и надстроек.
С начала года в России было продано почти 5 млн легковых подержанных машин. Это на 3% меньше, чем в прошлом году, сообщает «Автостат». В каких регионах продано больше всего автомобилей, вы узнаете в нашем материале.