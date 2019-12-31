В Госдуме предложили наказывать за «аварийку»

С инициативой выступил депутат Виталий Милонов, который обратился с предложением к главе ГИБДД Михаилу Черникову.

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Депутат предлагает ввести санкции против водителей, злоупотребляющих световой аварийной сигнализацией. Как указал парламентарий, это провоцирует пробки: автомобили паркуются в несколько рядов, включая «аварийку». За создание заторов на дорогах Милонов предлагает также наказывать промоутеров и велосипедистов.

Как пишет РИА «Новости», ссылаясь на текст обращения Милонова к Черникову, который есть в распоряжении агентства, ситуация на дорогах сложная из-за увеличения количества транспорта, а также вследствие развития различных сервисов и служб.

«В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки. Машины, стоящие на „аварийке“, паркуются в два, три, а то и в четыре ряда — снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума. Другими словами, автовладельцы злоупотребляют „аварийкой“ и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам», — описывает ситуацию депутат.

Кроме того, Милонов заявляет, что любой может перекрыть движение совершенно безнаказанно: музыканты, промоутеры, члены автоклубов, велосипедисты и блогеры.

«Подобный случай произошел недавно в Москве, когда начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа. В данной связи прошу вас оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах и магистралях нашей страны», — настаивает народный избранник.

Сам депутат Виталий Милонов паркуется не всегда по правилам и даже был замешан в скандале на штрафстоянке.

Фото: ТАСС