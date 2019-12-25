Новый Hyundai Tucson: заканчиваются испытания

Кроссовер был сфотографирован во время зимних тестов, которые, как правило, являются заключительными.

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По мере готовности разрабатываемых и обновляемых моделей к производству они теряют камуфляж, но в Hyundai решили его, наоборот, добавить. Сейчас новое поколение Tucson проходит испытания в условиях низких температур. Обычно данные тесты становятся заключительными, после чего происходит показ новинки.

Кроссовер отличается от предшественника решеткой радиатора более смелого дизайна, узкими фарами, сливающимися с ней, и покатой линией крыши, которая ниспадает от средних стоек к задним, а панели кузова выглядят более рельефными.

Фотографии салона пока не публиковались — ни один папарацци не смог подобраться настолько близко к автомобилю. Но несложно догадаться, что кроссовер получит новую панель приборов, обивку и современные технологии, а также системы, наподобие подогрева и вентиляции передних сидений и спутниковой навигации.

Ожидается, что новый Hyundai Tucson для рынков разных стран будет оснащаться привычными для них двигателями. Например, Северная Америка, вероятно, получит 2,5-литровый мотор Theta3 в турбированных и безнаддувных версиях, агрегатирующийся с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В Европе же, скорее всего, кроссовер предложат с 1,6-литровым четырехцилиндровым агрегатом GDI, турбированным 1,6-литровым T-GDI, дизельным мотором и, возможно, гибридной силовой установкой, как у новой Сонаты. Система полного привода будет доступна в топовых комплектациях.

Во второй половине 2020 года в России стартуют продажи нового кроссовера — Hyundai Palisade.

Фото: carscoops.com