Эти люди не могут ошибаться: вот какие машины выбирают таксисты

Из исследования стало известно не только, на каких машинах предпочитают работать таксисты, но и какими смартфонами они пользуются.

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Не секрет, что в силу своей деятельности таксисты обязаны хорошо разбираются в машинах. Чтобы и не переплатить, но и взять надежную, простую в обслуживании, относительно просторную модель, которая прослужит долго. В этом смысле им можно доверять: соотношение цена-качество они улавливают хорошо.

Аналитики сервиса «Везет» выяснили, что самой популярной маркой автомобиля в такси в 2019 году осталась Toyota (самые востребованные модели — Camry и Corolla). Второе и третье места у классики такси — Лады Гранты и Рено Логана. Кстати, самый молодой парк машин такси оказался в Москве и Казани. В столице около 20% автомобиле в извозе не старше 2016 года, а в Казани этот показатель на уровне 17%.

Ну и куда же таксистам без смартфонов! Там и навигация, и система расчетов с клиентами и агрегаторами. Выяснилось, что самыми популярными смартфонами у таксистов в 2019 году стали модели Samsung, Huawei и Xiaomi. Хотя есть и водители обладатели Айфонов, таких больше всего в Саратове — 13% и Алексине Тульской области — 11%.

Кто же в основном работал в такси в минувшем году? Оказалось, что чаще всего идут в профессию семейные люди в возрасте от 30 до 45 лет (49% от общего числа). Молодые специалисты и студенты также активно подрабатывают в такси — 24% таксистов младше 30 лет. И 27% водителей в возрасте 45+. Для многих возрастных людей работа в такси = солидное дополнение к пенсии.

Больше всего молодых лиц (до 30 лет) в такси вы увидите в Кызыле — 38% и Октябрьске (Башкирия) — 35%.

Женщина-таксист до сих пор довольно редкое явление, хотя их в профессии становится все больше, и особенно много женщин-перевозчиков, по статистике, в Первоуральске Свердловской области — около 8%.

И напоследок пять занимательных фактов из жизни такси в 2019 году.

Самая длинная поездка (среди пользователей сервиса) была совершена из Казани в Анжеро-Судженск Кемеровской области и обратно в Казань — 5936 км.

Самая короткая — в 101 метр зафиксирована в Омске по улице Красный путь от Макдональдса до Омской медицинской академии.

Ночью чаще всего ездят в Улан-Удэ — 54% заказов такси приходится на время с 23 до 6 утра.

Самые пиковые часы прошлого года пришлись на 26–28 декабря с 18 до 21 часа.

Самыми популярными местами в январские праздники были аэропорты и вокзалы.

Что ожидает рынок такси в России в этом году: рост цен, кражи, водители без прав или страхи сильно преувеличены? Об этом в материале нашего автора.

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