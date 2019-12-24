Эти люди не могут ошибаться: вот какие машины выбирают таксисты

В минувшем году дилерская сеть в России выросла, достигнув 3380 предприятий, рекорд поставлен и по выручке с продаж машин, сообщил сегодня президент Ассоциации РОАД Олег Мосеев на пресс-конференциии «Авторитейл. Итоги 2019. Прогноз 2020». Но радоваться этому не стоит.
Аутлендер второго поколения (XL) разошелся в России большим тиражом и отличается, несмотря на некоторые неудачные решения, высокой живучестью. Эксперт «За рулем» выбирает вариант без врожденных недостатков и эксплуатационных болячек.
Сервис проверки истории автомобилей avtocod.ru выяснил, какие машины чаще всего продаются на вторичке после ДТП. Статистика основана на данных отчетов, сформированных сайтом с января по декабрь 2019 года.
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