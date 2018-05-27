Обновленный Solaris: 15 отличий от предшественника
Сегодня Hyundai провела для журналистов презентацию обновленного Соляриса. Предварительный анализ мы уже сделали. Теперь расскажем официальную версию.
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Подробности вы сможете узнать из оперативного материала с мероприятия, на котором побывал наш корреспондент, а мы перечислим основные отличия обновленной модели.
- Шестиугольная решетка радиатора превратилась в трапециевидную.
- Изменилась и ее структура — она стала ячеистой.
- Появилась новая оптика.
- В максимальной комплектации автомобиль оснащен светодиодными фарами и фонарями.
- Обновлены бамперы.
- Спереди теперь установлен парктроник.
- Боковые зеркала седана складываются автоматически.
- Экран центрального дисплея увеличен с 7 до 8 дюймов.
- Слегка обновлены клавиши управления и дефлекторы вентиляции.
- Поясничный подпор водительского кресла получил электрорегулировку.
- Сиденья покрыты экокожей (только для спецверсии).
- При включении омывателя стекла автоматически запускается рециркуляция воздуха, чтобы в салоне не было запаха омывайки.
- Появился «Яндекс. Навигатор» с голосовым управлением.
- Сзади установлен дополнительный USB-разъем (в старших версиях).
- Автозапуск в машине работает на расстоянии до 80 метров.
О стоимости автомобиля пока ничего не известно, но ожидается, что на первых порах будет промо-акция, а автомобиль предложат по старым ценам.
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