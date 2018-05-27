Обновленный Solaris: 15 отличий от предшественника — журнал За рулем

Обновленный Solaris: 15 отличий от предшественника

Сегодня Hyundai провела для журналистов презентацию обновленного Соляриса. Предварительный анализ мы уже сделали. Теперь расскажем официальную версию.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

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Обновленный Hyundai Solaris: близкое знакомство

Подробности вы сможете узнать из оперативного материала с мероприятия, на котором побывал наш корреспондент, а мы перечислим основные отличия обновленной модели.

  • Шестиугольная решетка радиатора превратилась в трапециевидную.
  • Изменилась и ее структура — она стала ячеистой.
  • Появилась новая оптика.
  • В максимальной комплектации автомобиль оснащен светодиодными фарами и фонарями.
  • Обновлены бамперы.
  • Спереди теперь установлен парктроник.
  • Боковые зеркала седана складываются автоматически.

  • Экран центрального дисплея увеличен с 7 до 8 дюймов.
  • Слегка обновлены клавиши управления и дефлекторы вентиляции.
  • Поясничный подпор водительского кресла получил электрорегулировку.
  • Сиденья покрыты экокожей (только для спецверсии).
  • При включении омывателя стекла автоматически запускается рециркуляция воздуха, чтобы в салоне не было запаха омывайки.
  • Появился «Яндекс. Навигатор» с голосовым управлением.
  • Сзади установлен дополнительный USB-разъем (в старших версиях).
  • Автозапуск в машине работает на расстоянии до 80 метров.

О стоимости автомобиля пока ничего не известно, но ожидается, что на первых порах будет промо-акция, а автомобиль предложат по старым ценам.

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Отзывы о Hyundai Solaris (9)

Hyundai 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

хороший! всегда знаю, что на него можно положиться! расход топлива отличный, за 3года и 9 месяцев владения разве. что задние пружины поменял...так как езжу на рыбалку часто да и с семьёй каждый год ездием в отпуск по России (грузить приходиться по полной), не знаю ну вроде больше 100 км в час не ...

Недостатки:

не выявил

Комментарий:

рекомендую

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