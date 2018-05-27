Обновленный Solaris: 15 отличий от предшественника

Сегодня Hyundai провела для журналистов презентацию обновленного Соляриса. Предварительный анализ мы уже сделали. Теперь расскажем официальную версию.

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Подробности вы сможете узнать из оперативного материала с мероприятия, на котором побывал наш корреспондент, а мы перечислим основные отличия обновленной модели.

Шестиугольная решетка радиатора превратилась в трапециевидную.



Изменилась и ее структура — она стала ячеистой.

Появилась новая оптика.

В максимальной комплектации автомобиль оснащен светодиодными фарами и фонарями.



Обновлены бамперы.

Спереди теперь установлен парктроник.

Боковые зеркала седана складываются автоматически.

Экран центрального дисплея увеличен с 7 до 8 дюймов.

Слегка обновлены клавиши управления и дефлекторы вентиляции.

Слегка обновлены клавиши управления и дефлекторы вентиляции. Поясничный подпор водительского кресла получил электрорегулировку.

Сиденья покрыты экокожей (только для спецверсии).

При включении омывателя стекла автоматически запускается рециркуляция воздуха, чтобы в салоне не было запаха омывайки.

Появился «Яндекс. Навигатор» с голосовым управлением.

Сзади установлен дополнительный USB-разъем (в старших версиях).

Автозапуск в машине работает на расстоянии до 80 метров.



О стоимости автомобиля пока ничего не известно, но ожидается, что на первых порах будет промо-акция, а автомобиль предложат по старым ценам.