Toyota запатентовала новый двигатель на замену V8

Новое имя Toyota I-Force Max означает, что в ближайшие годы у компании появится двигатель, который сможет заменить самый мощный мотор V8.

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Двигатель Toyota I-Force появился в начале этого века, когда японская компания представила пикап Tundra для Соединенных Штатов. Этот же мотор устанавливался и на внедорожник Sequoia.

С выходом второго поколения Tundra в 2007 году сменился и двигатель. Оставаясь I-Force V8, он получил объем 5,7 литров и 381 лошадиных сил (544 Нм). Двигатель прекрасно себя зарекомендовал и доказал, что способен выдерживать пробеги в 1,6 млн километров.

Но мотору уже более 10 лет. Он устарел с точки зрения экологичности, и компания скоро будет вынуждена отказаться от него вовсе, а значит его заменит запатентованный на днях двигатель Toyota I-Force Max. К слову, пока компания получила права только на название. Сама разработка еще не представлена.

В патенте указано, что новое имя будет использоваться для «автомобилей и элементов их конструкций». Первым новый мотор получит пикап Tundra нового поколения, который уже находится в стадии разработки. Предполагается, что он будет оснащаться мотором V6, позаимствованным у Lexus, и получит также гибридную силовую установку. Теперь мы знаем, что в линейке мощных моторов появится и новый V8 по имени I-Force Max, который могут получить автомобили Lexus.

Также скоро в продаже может появиться полноприводная Toyota Camry по весьма привлекательной цене.

Фото: Toyota